Hijos de Dayanara Torres junto a Marc Anthony reciben fuertes críticas por no hablar español en un video

La Miss Universo Dayanara Torres se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su vida porque su hijo Cristian Muñiz se graduó en la universidad, hecho que la hace sentir muy orgullosa. Por ello, subió un video especial para compartirlo con más de un millón de seguidores con los que cuenta en Instagram.

“Camino a La Graduación: Yes, I want to re-do my #HarryPotter house, Ravenclaw. Yes, El Gran Combo me calma los nervios…, Yes, en días como este no dejo de pensar en mi Kitian tan chiquitito y toda su jornada”, es parte del mensaje que dice Cristian en inglés.

Torres, en vista de todas las opiniones negativas que surgieron en contra de sus hijos, se vio en la obligación de explicar lo que estaba ocurriendo, debido a que ella quería enfocar una cosa y algunos sacaron el lado menos agradable por el idioma que manejaron.

“Mis hijos Si hablan español, pero cada conversación que tenemos no vamos a estar traduciendo en cada idioma que saben… Fueron born & raised en NY & LA y hablan los dos idiomas… Lo bonito del vídeo es nuestra conversación y nuestra interacción de madre e hijos… pero parece que eso no es importante para algunos…”, dijo la puertorriqueña.

“Yes, se me aguan los ojos, no dejo de pensar en mi papá, Don José, y no tenerlo aquí cerquita de mí para ver esta Bendición… Pero sé que desde el cielo nos ve, sonríe y levanta su… a nombre de su Cristian!”, culminó escribiendo la madre de Cristian en el contenido hecho público.

Tras la publicación del video, los usuarios de la red social de la camarita terminaron comentando lo que apreciaron y es que muchos de ellos criticaron el hecho de escucharlos hablar en inglés. Sin embargo, hubo algunas personas que mencionaron que es completamente normal que manejen ese idioma, debido a que residen en Estados Unidos, por lo que no le ven nada malo.

“¿No hablan español?”, “¿Por qué no hablan español? ¿Qué pasó?”, “Estamos en USA y es normal que hablen en inglés. Eso no quita ser bilingüe y estar orgullosos de las raíces hispanas”, “No entiendo lo que dicen, pero me quedo embelesada con tanta belleza en ese carro”, “No sean come mi*rd**, hablen español por respeto a la señora que pienso es la abuela”, “Qué bonita familia, Dios los bendiga siempre”, fueron algunas de las reacciones que se registraron.

Sigue leyendo:

· Nadia Ferreira celebró el baby shower y llueven las críticas por la ausencia de Marc Anthony

· Marc Anthony y Dayanara Torres juntos de nuevo gracias a uno de sus hijos

· Dayanara Torres está lista para celebrar el aniversario 30 de su coronación como Miss Universo