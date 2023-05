Belinda tuvo un problema con su top y casi muestra por completo sus voluptuosos atributos

La cantante Belinda recientemente tuvo una presentación en Chihuahua, México, concierto donde aprovechó para dar un recorrido por sus mejores éxitos musicales, al tiempo que sus fanáticos estaban esperando con ansias la presentación mientras ella mostraba todo su talento en el escenario.

Posteriormente, se sentó para comenzar a dialogar con las personas que decidieron asistir al show, aunque de manera repentina se agarró el top que tenía puesto para acomodarlo. Sin embargo, la situación se tornó un poco incómoda y se levantó para darle la espalda al público y poder hacerlo mejor.

La protagonista de la serie ‘Bienvenidos a Edén’ luego volvió a tomar asiento y dijo que habían acabado con su “inspiración”, al tiempo que expresó en medio de risas que a través del apuntador que llevaba puesto le dijeron que debía arreglar mejor su vestimenta porque seguía mostrando parte de sus voluptuosos atributos.

La ex de Christian Nodal se vio en la obligación de abandonar momentáneamente el escenario, debido a que frente a todos sus fans no podía seguir buscando la manera de arreglar esa parte de su ropa para no continuar mostrando uno de sus senos.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para hablar sobre el hecho, y es que en su gran mayoría lo terminaron tomando de la mejor manera posible porque muchos no aguantaron la risa tras lo ocurrido en la tarima. Por ello, aseguraron que ese tipo de situaciones son las que la mantienen “humilde”.

“La más divertida, solamente ella hace eso”, “Ay, mi Beli, esos momentos te hacen única”, “Momentos que mantienen humilde a Beli”, “Jajajajajajajajaja, reinota cómo no amarla”, “Bella como siempre y con ese estilo es única”, “Qué bella”, “Beli es única acomodándose el vestuario que se le escapa una nena y varios disfrutaron”, “Es única, nadie como ella”, “Jajajajaja, la amamos porque ella es la mejor”, “Se le estaba saliendo bubi por el lado izquierdo”, “Qué bueno que pudiste ver su concierto, ojalá lo hayas disfrutado”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

