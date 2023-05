Ninel Conde bañada en aceite posó con un microbikini que dejó muy poco a la imaginación

La mexicana Ninel Conde de manera constante le demuestra a sus fanáticos lo mucho que le gusta cuidar su esbelta y tonificada figura, debido a que comparte videos de sus rutinas de ejercicios. Además, es amante de la ropa deportiva y siempre enseña el proceso por el que pasa para comprarse nuevas prendas.

Este fin de semana sorprendió a sus más de cinco millones de seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita, debido a que subió un sensual video donde se muestra con el cabello recogido, y un microbikini fucsia que dejó poco a la imaginación de quienes se mantienen atentos a su contenido.

Conde no pudo evitar llamar la atención con ese sensual look, y es que estaba bañada en aceite para mejorar su bronceado, hecho que la hizo recibir cientos de halagos de sus fanáticos. Sin duda, el abdomen que la también actriz tiene a sus 46 años no deja de impactar tras tener los cuadritos bien definidos.

“Esta semana se viene algo espectacular, y ustedes serán partícipes de todo esto. Inicié con mi broceado para arrancar este proyecto el día de hoy que será en la playa y con mucho bikini, así que hay que iniciar como todo un bombón asesino”, fue el mensaje que acompañó el video compartido.

Como suele ser costumbre, las opiniones se tornaron un poco divididas por su apariencia física, debido a que algunos creen que su cuerpo no es solamente por el gym, tras considerar que ella se habría sometido a alguna cirugía estética.

“La motivación que necesito”, “Perfecta, te estás preparando para venir a Brasil”, “Pareces fisicoculturista campeona”, “Se ve mayor la señora ya”, “No creo que eso sea puro gimnasio tampoco”, “Qué emoción”, “Mucha suerte en tus planes, desde siempre contigo”, “Si existiera un premio Nobel al cuerpo perfecto ya lo tendrías desde hace mucho tiempo”, “Buen día, princesa preciosa tienes un cuerpo muy lindo”, Está muy hermosa, pero antes estabas más”, “Amiga qué hermosa te ves”, “Dios santo qué cuerpazo”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Ninel Conde defiende a Eduin Caz por presuntamente haber recurrido al bótox en su rostro

· Ninel Conde presume cuerpazo haciendo ejercicio y lanza mensaje de amor propio e inspiración

· Ninel Conde muestra su rutina de ejercicios y la critican por un hueco en la parte baja de su leggins