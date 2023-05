“Cuando hablé con Messi del Barcelona se le iluminaron los ojos”: Robert Lewandowski confía en la vuelta de ‘La Pulga’

Leo Messi y su posible regreso al FC Barcelona, son los temas más comentados de las últimas semanas y no es para menos, hasta Robert Lewandowski, que no compartió vestuario con el argentino en el conjunto azulgrana, está ilusionado con que puedan ser compañeros la próxima campaña.

El delantero polaco concedió recientemente una entrevista a ‘Interia Sport’ en la que habló de los que ha sido su primer año en el conjunto culé, donde ya ganó su primera liga y se tomó el tiempo para analizar lo que sería la vuelta de ‘La Pulga’, lo emocionante que sería jugar junto a él y lo mucho que podrían aportar al club.

“Sé lo que significa Messi para el Barcelona. Cuando piensas en Barcelona dices Messi y cuando piensas en Messi dices Barça. También sé qué valor aportaría Leo a nuestro equipo, no solo en el campo sino también para todo el club”, expresó el exjugador del Bayern Múnich y Borussia Dortmund.

“Siempre me ha gustado jugar con jugadores que entienden de fútbol. Y Leo es de primera categoría. Además, Messi ha cambiado un poco su estilo de juego en los últimos años, ahora es más bien un ’10’, un mediapunta“, agregó.

En ese sentido, Lewandowski reveló que conversó con Messi durante la gala de premios Laureus que se llevó a cabo en París, Francia, y cuando tocaron el tema del equipo azulgrana, al argentino se le notó una gran alegría y amor por el club.

“Mantenlo en secreto, pero cuando le hablé del Barcelona se le iluminaron los ojos. Y no es de extrañar, después de todo, creció aquí, tiene una casa aquí que visita a menudo. Barcelona es su casa”, contó el polaco.

Por otra parte, el ‘9’ del Barcelona se refirió a la emoción que sintió al ganar LaLiga en su primera temporada en España y afirmó que nunca había experimentado algo así, confesando que tomó la mejor decisión al firmar con el equipo catalán.

“Estoy feliz, nunca me había sentido así. El dinero es importante en la vida, pero si quería ganar aún más, había clubes que me lo garantizaban. El éxito deportivo también es importante, pues juego al fútbol para ganar. En ningún otro lugar encontraría tanto amor como el que me dio Barcelona. Y no hablo solo del club, también de la gente, de la ciudad“, puntualizó.

“Nunca antes había experimentado algo así. En ninguno de los títulos ganados. Aquí, toda la ciudad respira éxito. Todavía recuerdo las caras de las personas que vi durante la rúa en Barcelona. Es difícil para mí describir lo que vi en ellos, creo que fue gratitud. Entonces entendí el valor de este campeonato”, siguió diciendo.

“Mi contrato tiene una duración de 2 años más y existe la opción de extenderlo otro año. Pero el contrato en sí no es importante. El bienestar mío y de mi familia es más importante. Siempre quise vivir en España, quería jugar en la Liga. Mientras disfrute del juego, querré estar aquí. En 10 o 15 años me gustaría mirarme al espejo y decir: ‘Robert, te lo pasaste genial”, sentenció.

Lea también:

– Dibu Martínez le ofrece a Messi recibirlo en el Aston Villa: “Me recorto el salario y le hago asado todos los fines de semana”

– Se complica la ‘operación Messi’ para el Barcelona: LaLiga pide más tiempo para estudiar el plan de viabilidad

– No cumplió con las expectativas: Xavi dejó ver que no contará con Ansu Fati para la próxima temporada y el Barcelona busca un nuevo 10