Johnny Depp preocupa por el mal estado de sus dientes y las imágenes se viralizan

Recientemente, realizaron uno de los festivales de cine más importantes de la historia, y es que se trata de Cannes, evento donde presentan algunos filmes que finalmente se terminan convirtiendo en un éxito mundial. Además, grandes estrellas de Hollywood también dicen presente en la alfombra roja y los vestuarios también se convierten en protagonistas de la velada.

El actor Johnny Depp no perdió la oportunidad para mostrar la cinta ‘Jeanne du Barry’, hecho por el que terminó destacando por sus opiniones, así como su particular apariencia que siempre termina resaltando en medio de miles. De esta forma destacó su paso por la alfombra roja luego de la polémica en la que se vio envuelto tras las diversas acusaciones que le hizo su ex Amber Heard.

Sin embargo, hubo algo que llamó la atención de todos y es que al verlo sonreír fue inevitable no notar la apariencia que tienen sus dientes, lo que terminó preocupando a muchos de sus fanáticos. Por ello, las imágenes en las últimas horas se han estado volviendo virales.

Los fotógrafos profesionales no perdieron la oportunidad de hacer su trabajo, y es que tras haber realizado zoom se le ven muy deteriorados, es decir, manchados y hasta un poco desgastados, lo que podría generar más adelante la pérdida de cada uno de ellos, debido a que se le estarían pudriendo.

El actor Johnny Depp fue uno de los asistentes de la conferencia 76° de Cannes / Foto: Guillaume Horcajuelo/Pool/Getty Images.

Los comentarios negativos por los dientes de Depp no se han hecho esperar, y es que consideran que no se ve nada higiénico que uno de los hombres más talentosos y guapos del cine luzca de esa manera a sus 59 años.

Parte del problema que vendría presentando también el músico, sería debido al cigarro. Para sus fanáticos no es de gran sorpresa conocer que fume porque hasta en las alfombras rojas en algunas oportunidades termina posando con uno de estos en su mano.

El protagonista de ‘Piratas del Caribe’ por un largo tiempo ha hecho uso de algunas piezas metálicas en su dentadura, lo que pudo haberle ocasionado un desgaste y posteriormente generarle ese color con el pasar del tiempo.

