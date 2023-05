Murió joven hispano que fue abandonado en un hospital de Nueva York

Juan Rojas López, joven de 27 años, murió en el hospital de El Bronx donde fue abandonado con heridas de puñal.

Rojas López fue dejado mal herido en BronxCare Health System por alguien que huyó alrededor de las 10:10 p.m. del domingo. Los médicos no pudieron salvar su vida.

La policía determinó más tarde que Rojas López había sido apuñalado en el torso y el tríceps izquierdo en W. 174th St. entre Grand Ave. y Macombs Road, vecindario Morris Heights, unos 10 minutos antes de que se fuese dejado en el hospital.

Rojas López vivía en El Bronx a unas dos millas de donde fue apuñalado y no tenía antecedentes penales. No está claro por qué fue apuñalado, acotó Daily News.

Aproximadamente tres horas después, un adolescente de 18 años no identificado se presentó en el mismo hospital con una herida de bala en la parte superior del cuerpo. La policía no cree que los incidentes estén relacionados, pero dijo que la víctima del tiroteo no informó dónde le dispararon ni por qué. Fue reportado una condición estable.

Los jóvenes son cada vez más protagonistas en la violencia armada de Nueva York como víctimas y victimarios, particularmente balaceras y ataques con armas blancas.

El lunes 15 de mayo un adolescente de 18 años murió baleado cuando huía de una golpiza de pandillas en una calle de El Bronx (NYC).

La pandemia, el clima anti policial y la reforma penal han sido identificados como factores que han disparado el crimen en la ciudad. En septiembre un informe de NYPD encontró que la reincidencia entre los adolescentes había aumentado drásticamente durante los últimos cinco años y el número de pistoleros y sus víctimas menores de edad se había triplicado.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.