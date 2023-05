Conoce a David Granados, el artista latino que trabajó con Steven Spielberg y ahora participa en “Atlas” junto a JLo

En el mundo del espectáculo hay muchos latinos, hispanohablantes, que están conquistando Hollywood y distintas ramas del arte. David Granados, un orgullo de Colombia, también lo ha hecho a su manera, sin aceptar un no por respuesta. Sabe que tocar puertas no siempre resulta, pero no por esto se ha rendido ante los inconvenientes. Granados es una estrella en la comunidad artística latina que ha trabajado con grandes en el mundo del cine.

Su talento lo ha llevado a trabajar junto a Steven Spielberg y ahora graba “Atlas” con Jennifer López. Hoy por eso te contamos su historia y te invitamos a conocerlo a través de sus palabras. Así celebramos junto a él, el camino que ha recorrido para llegar a la cima.

En la imagen el artista colombiano David Granados, desde la intimidad de su hogar. / Foto de @ShoFotos Sney Fernández / Cortesía.

En esta entrevista, tenemos muchas frases destacables de este artista. Sin embargo, dentro de nuestra platica, sin duda alguna, la que más nos ha llegado al corazón, es esta en la que define la capacidad de los latinos ante la adversidad, el modo en el que sabemos darle la vuelta a los problemas para convertirlos en oportunidades.

Si hay algo que nos destaca a los latinos, es que si no nos dan un lugar en la mesa, nosotros creamos una nueva, más grande y con más sillas para todos“, David Granados en entrevista con El Diario de Nueva York.

¿Quién es David Granados?

David, sabemos que eres una figura importante dentro de la comunidad Queer por tu talento y todos tus logros en la industria del entretenimiento. Cuéntanos cómo empezó este camino para ti, de dónde eres y cuáles son tus orígenes.

Desde que tengo memoria mi pasión innata por el arte y la expresión creativa era innegable. Naci y crecí en Colombia, en un entorno de tradición religiosa y amor incondicional. Tuve el privilegio de presenciar el talento creativo de mi madre, Sandra Granados de primera mano. Esta exposición a un mundo completamente nuevo nutrió mi deseo de ser diferente, de convertir todos mis sueños en mi realidad.

Los desafíos al no encajar solo avivaron mi determinación para romper barreras y abrazar mi identidad y soy testimonio de que tener una creencia inquebrantable en mis capacidades y dedicación constante a la mejora personal son herramientas clave para llegar a la meta y disfrutar el camino. Guiado por las poderosas lecciones de mi madre, aprendí el invaluable poder de creer en mi mismo.

Estos orígenes me han inspirado a defender la representación de la comunidad Latinx y Queer en el ámbito artístico. Me impulsa asegurarme de que cada individuo maravillosamente único se sienta visto y valorado. Mi propósito en la vida es abrazar la alegría, fomentar el amor propio y amplificar las voces de aquellos que pueden haberse sentido ignorados. Mi resiliencia es un recordatorio de que todo mejora al creer en ti.

Ser latino en Hollywood parece estar de moda, sin embargo somos mucho más que eso. Somos lucha, trabajo y esfuerzo. Háblame sobre cómo ha sido para ti crearte un nombre en este medio y cuáles fueron esos trabajos que te abrieron las puertas.

Ser latino en Hollywood va más allá de una tendencia, es una parte integral de nuestra diversidad cultural en los Estados Unidos. Somos la comunidad con mas crecimiento y venimos en todas las formas y colores. ¡Nos une un sentido de familia! Como latino he tenido que enfrentar desafíos, pero también he encontrado muchas oportunidades valiosas para destacarme.

No acepto un no como respuesta, por que se que el universo y Dios me dicen que sí. Tuve el honor de trabajar con Steven Spielberg en “West Side Story”, mi musical favorito. También he trabajado con Ryan Murphy en “Pose” e interprete a Freddy Mercury en “Halston” y ahora participo en “Atlas”, la nueva película de Jennifer López, a quien admiro desde siempre, y fui invitado al rodaje directamente por su equipo. Cada día cumplo más sueños en realidad.

Cada trabajo que he realizado ha sido un escalón en mi carrera y me ha permitido mostrar mi talento y dedicación. Estoy agradecido por aquellos proyectos que me han abierto las puertas y me han permitido contar historias auténticas desde mi perspectiva, cambiando la narrativa y redefiniendo nuestro lugar en la industria, por que si hay algo que nos destaca a los latinos, es que si no nos dan un lugar en la mesa, nosotros creamos una nueva, más grande y con más sillas para todos.

Tu vena creativa va más allá del modelaje, tienes tu propia marca de Joyería unisex Mansion De Perle, cómo surgió esta idea y emprendimiento y cómo accedemos a ella.

Como modelo he tenido la oportunidad de trabajar con marcas como Alexander Wang, Marc Jacobs y Versace Jeans Couture y mi pasión por el estilo no para ahi. “Mansion De Perle” es nuestra linea de joyería unisex, donde mi mamá es la directora creativa. Es un proyecto maravilloso ya que todas las piezas son realizadas por mujeres artesanas, cabezas de hogar en Colombia. Usamos perlas reales, plata italiana y oro de 18 quilates. Cada joya es única, hecha a mano y tiene un toque personal, ya que agregamos iniciales en cada una. Pueden hacer sus compras en MansionDePerle.com y en instagram @MansionDePerle

Amo el nombre de tu podcast: “It’s Just An Accent”. Háblame un poco sobre tu contenido, ¿cuándo podremos empezar a escucharte y en qué plataformas?

“It’s Just An Accent” es es mi podcast realizado junto a Spotify, donde exploramos diferentes conversaciones sobre amor propio, redefinir las reglas y romper las barreras, sea su acento, origen étnico o ideología.

El nombre viene de constantemente ver cómo se sorprenden las personas al ver que soy mucho más que mi acento y que esto es algo que amo de mí, ya que es parte de lo que ofrezco en la industria. Mi primer invitado fue mi colega Billy Porter. Juntos contamos una historia inspiradora y enriquecedora. Estoy emocionado de compartir perspectivas únicas que inspiren a los oyentes.

Pueden escuchar el podcast en todas las plataformas digitales y unirse a esta conversación de manera interactiva en Spotify.

David, tus logros y tu lucha son en sí un mensaje de motivación, pero dime qué consejo podrías darle a todos aquellos que son como tú y sienten que no hay oportunidades para elles.

¡Sigan enfocados en la meta! Existe definitivamente un espacio y una comunidad para ustedes, todo es posible con la bendición de Dios, sin olvidarse de la disciplina y el amor por sí mismos como una constante. Utilicen su pasión y determinación para abrir puertas.

