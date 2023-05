Rusia afirma que los enfrentamientos de Bélgorod contra las tropas insurgentes persisten todavía

Este miércoles Rusia denunció un ataque masivo con drones contra la región de Bélgorod, donde se desencadenó esta semana varios enfrentamientos con varias tropas fieles a Ucrania y de origen ruso. De acuerdo con los voceros del Kremlin, estas acciones son de suma gravedad y preocupación, ya que estas tropas de liberación están realizando una incursión militar dentro de las fronteras rusas.

El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, afirmó que el ataque con aeronaves no tripuladas produjo daños en automóviles, en algunas casas y edificios administrativos. “La noche no fue tranquila. Hubo un gran número de ataques con drones. La defensa antiaérea se encargó de la mayor parte de ellos (…) Lo más importante es que no se registraron víctimas“, dijo el gobernante en un comunicado.

Durante esta semana, el Directorio de Inteligencia Militar ucraniano aseguró que detrás de esos ataques están dos grupos de voluntarios rusos que combaten contra el Kremlin, que se llaman el Cuerpo de Voluntarios Rusos y la Legión Libertad para Rusia. Desde el inicio de la incursión, Kiev se ha desligado completamente de estos hechos.

De acuerdo al representante militar, estas incursiones sería crear una “zona de seguridad” que proteja a los civiles ucranianos de los bombardeos rusos. Uno de esos grupos de voluntarios pidió a la población de Bélgorod y de otras regiones rusas fronterizas con Ucrania que permanezcan en sus casas, no hagan resistencia y no se asusten.

Hasta el momento, por estos ataques al menos dos soldados rusos murieron y otros cuatro resultaron heridos en el ataque. En el ataque de las tropas pro-ucranianas también resultó destruido el edificio de la administración del distrito de Gráivoron, en cuya capital viven unas 6,000 personas. Moscú había asegurado el martes que había aniquilado a todos los miembros del Cuerpo de Voluntarios Rusos y la Legión Libertad para Rusia.

Además de todo, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, advirtió desde este miércoles a Ucrania que responderá con suma dureza ante futuras incursiones dentro de su territorio. “Ante tales acciones por parte de terroristas ucranianos, en adelante también reaccionaremos con celeridad y con suma dureza“, dijo el ministro

Con información de EFE

Sigue leyendo: