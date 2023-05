“¿Cuántos años más te ves en El Gordo y la Flaca?”, Lili Estefan responde

Lili Estefan sigue celebrando los 25 años de El Gordo y la Flaca al aire. No cabe duda de que junto a Raúl de Molina han hecho historia a través de las pantallas de Univision. Ambos son un referente indiscutible en el mundo del espectáculo y muchos de sus reportajes y entrevistas son también una fuente de información para medios locales e internacionales.

Junto a Lili y Raúl, el público se ha informado sobre importantes acontecimientos de actualidad. ¡No todo ha sido entretenimiento! Muchos se informaron en temas de impacto mundial, como los atentados del 9/11 en Nueva York, el tiroteo en Uvalde en Texas y el fallecimiento del Papa Juan Pablo II y entre otros en El Gordo y la Flaca

El programa de Univision también se le ha dado cobertura a la realeza británica. Junto a ellos hemos vivido la boda del príncipe William y Kate Middleton, el fallecimiento de la reina de Isabel II y la coronación del príncipe Carlos. También han seguido muy de cerca el drama que protagonizan, hasta el día de hoy, los Duques de Sussex, Meghan Markle y Harry.

Sobre temas del espectáculo, los hemos visto darle cobertura a todos los romances y divorcios de Marc Anthony y Jennifer López. Recientemente presentado información de primera mano en torno a la separación de Shakira y Gerard Piqué junto al periodista español Jordi Martín, quien le ha ido dando seguimiento a la infidelidad de éste con Clara Chía Martí.

Pero, nada es eterno y parece que con el pasar de los años “La Flaca” lo tiene claro.

Sin embargo, pensar en el retiro de Lili Estefan no es sencillo. Imaginarse a “El Gordo y la Flaca” sin ella o Raúl de Molina es prácticamente imposible, porque más allá del nombre de un programa de televisión, ellos por sí mismos son el programa. Sin embargo, con Mezcalent la conductora abordó esta conversación a través de una sencilla pregunta. “¿Cuántos años más te ves en el show?”, le preguntaron.

Esta fue el cuestionamiento al que respondió Lili, diciendo: “¿Cuántos años más?”, se repreguntó Lili, a lo que pudo decir: “¡Eso es impredecible!”. “No sé. Yo no sé. A mí me encantaría… a mí personalmente me encantaría llegar a los 30”.

Con esto se refiere a llegar a los 30 años de El Gordo y la Flaca al aire. Lo que en definitiva nos da cinco años más de Lili Estefan en dicho programa de Univision.

