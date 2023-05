Lucero Mijares descarta que se haya visto afectada por el divorcio de sus padres

Después de permanecer casados durante 14 años, los cantantes Lucero Hogaza de León y José Manuel Mijares Morán anunciaron su separación, en 2011.

Sin embargo, con la misma madurez con la cual decidieron casarse, optaron por divorciarse de manera amistosa con el objetivo primordial de no afectar emocionalmente a sus hijos Lucero y José Manuel.

De hecho, al asumir dicha posición lograron que los vástagos crecieran sin ningún tipo de traumas, pues sus padres nunca han dejado de verse de manera educada.

A más de una década de la ruptura del matrimonio de una de las parejas más queridas por el público latino, Lucero Mijares Hogaza mencionó en una entrevista concedida al programa de televisión “Despierta América” que la separación de sus padres no le generó una marca emocional.

“Uno de los problemas es cómo se llevan los papás. Afortunadamente a mí me tocó que mis papás se llevaran muy bien y eso me ayudó a crecer sin resentimientos ni traumas“, expresó.

A sus 18 años, la cantante puede incluso presumir que sus progenitores siguen estando a su lado y de manera conjunta tratan de introducirla en la industria del entretenimiento.

“Mis papás son mis amuletos. Creo que la sonrisa y el carácter se lo heredé a mi mamá, pero también lo saqué de mi papá, porque luego soy medio penosa y seria”, reconoció.

Prácticamente, la carrera de Lucerito Mijares comenzó durante los streamings que Lucero y Mijares produjeron desde su casa durante la fase final de la pandemia.

En ese momento, se descubrió que había nacido una nueva cantante con un enorme potencial para tratar de extender el legado de sus progenitores en la música.

Y por ello, su primer gran reto consiste en brillar en la puesta en escena de “El Mago”, donde además de cantar, Lucerito actúa y baila con el objetivo de demostrar estar preparada para hacerle frente a los complicados retos implícitos en las carreras de las grandes estrellas.

No obstante, la joven ha demostrado con anterioridad que el manejo de su voz puede llevarla a niveles inimaginables.

