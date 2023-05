“Mi plan era celebrar pero el club me lo ha prohibido”: Oliver Kahn reveló que el Bayern Múnich no lo dejó festejar la Bundesliga

El legendario ex portero alemán, Oliver Kahn, fue despedido del cargo de gerente general del Bayern Múnich a pocos minutos de haberse proclamado campeón de la Bundesliga por 11va. campaña consecutiva, pero lo que no se comentó en ese momento, es que el club le prohibió unirse a la celebración por este logro.

El ahora exdirectivo del conjunto ‘Bávaro’ se tomó el tiempo para felicitar a los jugador y, inicialmente solo se refirió al título afirmando que siempre mantuvo la esperanza de ganar la liga también explicó las razones por las que no se unió a ellos en la celebración, la principal es que fue una orden del club.

“¡Increíble! ¡Un gran logro y felicidades chicos! Se lo dije, no se pueden rendir hasta el final. ¡Estoy increíblemente orgulloso de ustedes y de este logro!“, expresó Kahn en su cuenta de Twitter, sobre mantener la hegemonía en el fútbol alemán por más de una década.

Sin embargo, no pudo evadir la conversación incómoda sobre su despido y el hecho de no estar celebrando con los jugadores por lo que tuvo que explicar que el club no se lo permitió. “Me encantaría celebrar con ustedes, pero lamentablemente hoy no puedo estar con ustedes porque el club me lo ha prohibido. Estoy deseando que llegue la próxima temporada. ¡Seremos campeones por 12ª vez! ¡A celebrarlo!”, sentenció.

Unglaublich! Ein ganz großes Kompliment und Gratulation Jungs! Ich hab's euch immer gesagt! Immer bis zum Schluss alles geben und niemals aufgeben. Ich bin unheimlich stolz auf euch und diese Leistung! Ich würde gerne mit euch mitfeiern, aber leider kann ich heute nicht bei euch… — Oliver Kahn (@OliverKahn) May 27, 2023

Oliver Kahn fue de las personas más cuestionadas por la polémica situación que vivió el Bayern a mediados de temporada donde, además de los malos resultados, se habló de problemas a lo interno del vestuario que derivaron entre otras cosas, en el despido del entrenador Julian Naggelsman.

Pero la salida del técnico, lejos de ser la solución, también llegó a ser un problema puesto que algunos de los líderes del equipo cuestionaron dicha acción y al poco tiempo se evidenció que los problemas continuaron como cuando Sadio Mané terminó agrediendo con un golpe en la cara al su compañero Leroy Sané.

Ahora el multicampeón de la Bundesliga deberá realizar una depuración del vestuario algo que han encomendado al entrenador Thomas Tuchel. De hecho ya se habla de la posible salida de jugadores como Thomas Muller y Joshua Kimmich.

