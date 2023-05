El equipo que enamoró al mundo del fútbol: Leicester City descendió y puso fin a un viaje de nueve años en Premier League

Fin del sueño en Premier League. Tras siete años en la primera división inglesa y convertirse en la sorpresa del mundo del fútbol tras ganar la Premier League en la temporada siguiente a su ascenso, el Leicester City bajó a la segunda categoría luego de años de irregularidades deportivas e institucionales.

Un Jamie Vardy desolado fue la imagen que dejó el encuentro entre el Leicester y el West Ham. A pesar de haberlo ganado 2-1, el Everton sentenció a los “foxes” tras ganarle 1-0 al Bournemouth. El mismo Vardy que por estas mismas fechas, pero en la temporada 2015-2016, estaba celebrando por haber sido uno de los protagonistas de la gesta que llevó al equipo ganar su primer título de primera división en 132 años de historia.

Después de 38 partidos y con 81 puntos, con 10 puntos de ventaja sobre el Arsenal, el Leicester enamoró a todos los apasionados por el fútbol con una gesta heróica liderada por el italiano Claudio Ranieri. Riyad Mahrez, N’golo Kanté y Shinji Okazaki son algunos de los nombres que acompañaron a Vardy a conseguir el tan ansiado título.

No pisaban Championship desde 2014, cuando ascendieron a Premier. Ahora, con un título de primera división (2016), una FA Cup (2021) y una Community Shield (2021), además de experiencias en Europa, el Leicester finaliza una gesta de nueve años y se une al Leeds y al Southampton en la nueva experiencia en segunda división.

18 jornadas en puestos de relegación, cinco como último, un cambio de entrenador, problemas financieros, entre otros, fueron algunos de los problemas que influyeron en la bajada de categoría del Leicester. Sin embargo, esto no empañará nunca la épica del equipo por el que no se apostaba nada, de los once partidos consecutivos donde Vardy marcó y de aquella plantilla que no costaba ni 40 millones de dólares.