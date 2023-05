Presidente de México pide que se hagan públicos los vídeos de la Tragedia de Ciudad Juárez

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este lunes estar en desacuerdo con ocultar los videos sobre la Tragedia de Ciudad Juárez, en la frontera norte del país, que mató a 40 inmigrantes. En palabras del jefe de Estado mexicano, no se debería ocultar la verdad sobre lo sucedido en la ciudad fronteriza, que llevó a reestructurar las medidas migratorias y a cerrar varios albergues.

Incluso a un mes de la tragedia, el presidente afirmó que no protegerá a nadie que sea responsable de la tragedia cuando varios funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) fueron detenidos por este hecho. Entre los más relevantes se encuentra el director del organismo, Francisco Garduño; además los funcionarios que trabajaban en el centro migratorio como el jefe de Departamento de Recursos Materiales, Eduardo Apodaca, el coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes, Juan Carlos Meza, la agente migratoria Cecilia Rivera y Rodolfo Collazo.

Ahora, AMLO recordó una rueda de prensa que se está haciendo la investigación de los hechos, y que ya hay detenidos, garantizando la opinión pública que los responsables ya se está castigando por sus acciones, tanto a los que iniciaron el fuego como a las autoridades responsables de la tragedia. “No soy partidario de que se oculte la información, no sé por qué lo hicieron, voy a preguntar para que se permita toda la información”, señaló el jefe de gobierno.

El pasado mes de abril, el presidente de México dio como instrucción al interior del Ejecutivo y la solicitud a la Fiscalía que actúe con estricto apego a la legalidad. “No protegemos a nadie, no hay impunidad (…) Están hechas las investigaciones y resultó que quien tenía la llave no abrió, pienso que no imaginó que iba a propagarse el fuego como sucedió, lamentablemente”, señaló el mandatario mexicano.

De acuerdo a una encuesta realizada en México, al menos 27% de los mexicanos responsabiliza al Gobierno de Manuel López Obrador por la muerte de 40 inmigrantes en el incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración (INM). En este incidente, varias organizaciones y dirigentes políticos tacharon a las medidas del Ejecutivo como “inhumanas“ y un “crimen de Estado“.

Con información de EFE

Sigue leyendo: