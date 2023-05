Karol G aparece de espaldas presumiendo un sensual movimiento de caderas

La cantante colombiana Karol G ha despertado pasiones. La famosa cantante de reggaetón lo hizo al publicar en sus historias de Instagram un video en el que de manera lenta u sensual mueve sus caderas, luciendo un crop top blanco y un pantalón por debajo de la cintura.

En este video sin ningún sonido de le ve contoneándose de espaldas a la cámara y presumiendo las curvas de esas zonas visibles de su cuerpo. Estos videos de Karol G demostrando sus habilidades para el baile no son muy frecuentes, pero sí han existido con anterioridad.

La intérprete de ‘Provenza’ está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera. En el último año, se ha convertido en una artista mundialmente conocida y con el lanzamiento de su álbum ‘Mañana será bonito’ ha tenido mucha más exposición ante el público.

Hace tan solo días la colombiana logró cumplir uno de sus sueños junto a Alicia Keys, la famosa cantautora estadounidense que se presentó recientemente en Bogotá.

Para su show en la capital colombiana, Alicia Keys invitó a Karol G a que la acompañara y la nacida en Medellín se subió al escenario para qué juntas cantaran ‘No One’, una de las canciones más famosas de la estadounidense.

Cuando Karol G comenzó a hacer covers en video hace muchos años, Alicia Keys era una de las artistas a las que interpretaba, por lo que haberla acompañado en este concierto fue un sueño cumplido para ella.

La vida no para de sorprenderme … Cada día me convenzo más de que esos 13 años de creer, de soñar y de trabajar, entre un video y otro, VALIERON TODA LA PENA!! Cada lágrima y cada celebración! Cantar canciones de ella en videos para YouTube pudo haber sido lo único que nos conectara pero Diosito es así de lindo y pues, ahí está, Alicia Keys y Karol G en el mismo escenario! @aliciakeys Gracias reina por este momento y por compartir conmigo una de las canciones más icónicas de tu carrera en mi amado país. Pdta: This Girl is On Fire’’, expresó Karol G al compartir un video en su perfil de Instagram.

