Ninel Conde impacta al exhibir sus curvas de acero con un bikini de hilo

La actriz y cantante Ninel Conde tiene una anatomía de tentación a sus 46 años que cuando se decide a lucirla en todo su esplendor siempre desata bajas pasiones entre sus fans. Eso es lo que sucedió en una reciente publicación de Instagram donde “El bombón asesino” modeló con un diminuto bañador.

En esta oportunidad Ninel presumió los resultados de sus rutinas de gimnasio durante su visita a Tulúm, México y se animó a exhibir sus curvas con un bikini tejido tipo hilo dental que hizo resaltar su impresionante abdomen de acero y unas marcadas piernas que impresionaron a propios y extraños por lo tonificado que se aprecia su cuerpo.

“Estoy agradecida de estar viva”, es el breve texto que escribió al pie de la serie de tres imágenes que en apenas unas pocas horas han conseguido más de 18,000 ‘Me gusta’ y 547 comentarios.

“Cómo lograste ese cuerpo Dios santo!! No estabas así!! Pásame la dieta por Dios!!!”, “Omg perfecta”, “Madre mía sales hermosa chiquita”, “Tú nada más provocando suspiros”, “Que linda muñequita”, “Espectacular belleza”, fueron algunos de los elogios que le escribieron en la publicación.

Cabe mencionar que reviamente Ninel Conde subió varios grados la temperatura gracias a un video donde se le puede ver posando enfundada con un vestido de hilos que no pudo ocultar del todo sus encantos y su diminuta ropa interior. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

