¿Volverán a ser las hipotecas asequibles en EE.UU.? Zillow contesta

Los compradores de vivienda en Estados Unidos aún extrañan las tasas hipotecarias del 3% que fueron reemplazadas por tasas superiores al 6%. El tema les preocupa porque las tasas más altas les imposibilita la adquisición de una propiedad.

Ante esta inquietud, Zillow señala que la asequibilidad de las hipotecas mejorará, pero no por mucho.

En el mercado las tasas han caído del pico del 7% y la estabilización de los precios de la vivienda han ayudado a mejorar la asequibilidad. Incluso para la inmobiliaria es probable que se produzcan mejoras adicionales, aunque modestas, durante el próximo año.

Para Zillow, la expectativa es que para fines de 2023, los precios se moderen y las tarifas se estabilicen por debajo de su máximo del 7%, una combinación que resultará en una mejor asequibilidad para los compradores de viviendas.

“Un aumento más alto de lo esperado en las tasas hipotecarias probablemente haría que los precios cayeran, pero los bajos niveles de inventario para la venta probablemente limitarían cualquier disminución significativa de los precios y, en última instancia, minimizarían el impacto en la asequibilidad” dice el reporte. “Además, las tasas hipotecarias tienen un mayor impacto en los pagos mensuales que los precios, por lo que el repunte de las tasas en este escenario superaría los beneficios que brinda una caída modesta de los precios”.

Por el contrario, dice Zillow, “una disminución en las tasas hipotecarias probablemente avivaría la demanda de los compradores de vivienda y alentaría a los precios a comenzar a subir nuevamente. Este escenario de tasas decrecientes, pero un crecimiento acelerado de los precios probablemente mejoraría la asequibilidad durante parte del próximo año, pero es casi seguro que la parte de los ingresos gastada en un pago mensual total seguirá siendo mucho más alta que el promedio histórico”.

Para la inmobiliaria, independientemente de cualquier camino realista a seguir para las tasas hipotecarias y los precios de las viviendas, la asequibilidad de las hipotecas seguirá siendo una barrera para muchos compradores y vendedores de viviendas potenciales.

Pero si bien la asequibilidad de la hipoteca en su conjunto puede no tener una perspectiva optimista para el próximo año, para Zillow existen muchas políticas y productos que pueden ayudar a los compradores potenciales a superar el obstáculo financiero y convertirse en propietarios de vivienda.

Por lo que recomienda:

· Aprovechar la asistencia para el pago inicial, pues existen miles de programas de asistencia en todo el país para los que muchos compradores potenciales no saben que califican.

· Pagar la tasa de su hipoteca, esto es esencial pagar para reducir la tasa hipotecaria. Cada punto cuesta el 1% del valor del préstamo y reduce la tasa hipotecaria en 0.25 puntos porcentuales.

· Considerar los diferentes productos hipotecarios. Muchos prestamistas ofrecen productos hipotecarios para ayudar a los compradores a lograr la asequibilidad. Dos ejemplos comunes de tales productos son las recompras 2-1 y las hipotecas de tasa ajustable.

“Este mercado no tiene que estar en tu contra. Si bien es posible que el mercado aparentemente no esté a favor de nadie y que la asequibilidad de las hipotecas de alto nivel probablemente no regrese a niveles saludables normales en el corto plazo, hay formas en que los compradores y vendedores pueden utilizar los recursos existentes para que la asequibilidad funcione para ellos”, dice Zillow.

Para más detalles del reporte, ingrese aquí.

