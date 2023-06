Hallan restos de un hombre tras de derrumbe de un apartamento en Iowa; dos personas siguen desaparecidas

Uno de los tres hombres que había estado desaparecido luego del colapso parcial de un edificio de apartamentos en Davenport, Iowa, fue encontrado sin vida, según lo confirmó un funcionario de la ciudad este domingo.

Los restos de Branden Colvin Sr., de 42 años, fueron recuperados el sábado, señaló la portavoz de la ciudad, Sarah Ott, mientras que Ryan Hitchcock, de 51 años, y Daniel Prien, de 60, siguen con paradero desconocido.

La hija de Daniel, Nancy Prien Frezza, señaló a The Associated Press que aún no ha recibido actualización sobre la búsqueda de su padre.

Por su parte, el hijo de Colvin, Branden Colvin Jr., se graduó de la escuela secundaria el sábado, momento en que él y otros familiares llegaron al lugar del derrumbe esperando un milagro que no llegó, informó el Quad-City Times.

El descubrimiento del cuerpo de Colvin ocurrió un día después de que las autoridades anunciaran que completaron la búsqueda de sobrevivientes, y que el enfoque se centró en comenzar los esfuerzoa de recuperación.

Autoridades precisaron que era “extremadamente peligroso” registrar el edificio, pues se movía constantemente, además de que se corría el riesgo de que colapsara aún más, poniendo a los rescatistas en riesgo.

Entretanto, el alcalde de Davenport, Mike Matson, señaló que la pila de escombros “podría ser un lugar de descanso para algunos de los desaparecidos”.

Mientras los trabajos avanzaban, surgía la pregunta sobre por qué ni el propietario ni los funcionarios de la ciudad advirtieron sobre el potencial peligro a los residentes, incluso luego de un informe de un ingeniero estructural emitido pocos días antes del colapso señalara que una pared del edificio de más de 100 años estaba en riesgo inminente de derrumbe.

Documentos publicados por la ciudad precisaron que a los funcionarios de la ciudad y al propietario del edificio se les advirtió por meses que partes del edificio estaban inestables.

Asimismo, residentes actuales y anteriores le indicaron a The Associated Press sobre las grietas interiores en la pared que finalmente se derrumbaron, además de informar a la administración del edificio.

Con información de ABC News

Sigue leyendo:

– Mueren 19 personas tras incendio en una escuela de Guyana que se sospecha pudo ser intencional

– Cómo las enormes bodegas de Amazon están afectando a un barrio vulnerable de Brooklyn

– Muro de contención en El Bronx colapsa debido al clima severo obligando a residentes de un edificio a evacuar