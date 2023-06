Mia Khalifa acalora Instagram posando en bikini y un vestido sin ropa interior

La ex actriz de cine para adultos Mia Khalifa hizo de las suyas y mostró su lado más sensual en una serie de fotos y videos que compartió con sus más de 27.8 millones de seguidores de Instagram en donde se animó a posar ligera de ropa y con un bañador de alto impacto.

En la publicación, la libanesa de 30 años aparece disfrutando del mar bajo la luz de la luna llena, luciendo un vestido transparente sin ropa interior que deja a la vista sus voluptuosos atributos. Además, también modeló con un bikini mientras realiza paddle board.

“Fiebre de luna llena 🌕”, es el texto que acompaña el posteo que en pocas horas ha rebasado el millón de ‘Me gusta’ y cuenta con más de 5,800 comentarios.

“Tremendo cuerpazo”, “Increíbles fotos”, “Eres una diosa”, “Mia Khalifa es perfecta”, son por mencionar solo algunos de los elogios que le escribieron a la joven.

Previamente, Mia Khalifa paralizó corazones gracias a unas instantáneas en las que aparece modelando sentada en un sofá, enfundada con gafas de sol, tacones y un colorido minivestido que hizo resaltar sus estilizadas piernas de tentación. View this post on Instagram A post shared by Mia K. (@miakhalifa)

