Gary Sánchez despachó su tercer cuadrangular en solo siete juegos con los San Diego Padres, ¿se viene un regreso del dominicano?

El inicio de temporada para Gary Sánchez no fue el mejor, primero inició con un contrato de ligas menores con San Francisco Giants, al no poder llegar al primer equipo fue liberado de su vínculo y los New York Mets le dieron una oportunidad, la cual duró apenas 3 encuentros en Grandes Ligas.

Una vez fue puesto en asignación por el equipo neoyorquino llegaría una tercera oportunidad para el receptor. San Diego Padres lo obtuvo vía waiver para reforzar el home y hasta el momento la jugada del equipo californiano parece tener sus frutos.

Apenas en 23 turnos al bate el dominicano ha despachado 3 cuadrangulares e impulsó 6 carreras, cosechando un promedio de .286 desde su llegada a San Diego.

El Kraken se está apoderando de San Diego. 🌊 ¡Gary Sánchez! 😎 pic.twitter.com/2W2dibaJ5y — LasMayores (@LasMayores) June 6, 2023

Lejos quedó el Gary Sánchez de las temporadas 2016 y 2017, sin embargo el receptor de 30 años parece tener destellos de un posible regreso a la cúspide de las Grandes Ligas. La organización de los Padres confiaron en él por su veteranía y el manager Bob Melvin así lo destaca.

“Tiene historial. Recientemente, no ha sido fácil para él. Pero creo que la manera en la que se ha integrado con los muchachos en nuestro clubhouse lo ha hecho sentir en casa bien rápido. Luego, empezó a tener el comienzo que han visto”, comentó Melvin a MLB.com.

Los Padres necesitaban con urgencia un receptor y la incorporación de Sánchez parece llegar como “anillo al dedo” para el equipo del sur de California. “El talento está ahí. No es un viejo, de ninguna manera. Ha sido una buena decisión para nosotros”, resaltó Melvin.

Sánchez ha jugado 7 encuentros con San Diego, 6 de ellos como el receptor titular. El dominicano tiene claro que a medida que tenga regularidad irá mejorando en su juego. “Cuando tienes la oportunidad de estar en el terreno, jugando a diario, pueden pasar cosas buenas. Son más oportunidades”, expresó el careta a MLB.com.

Apoyo dominicano

San Diego Padres cuenta con varios dominicanos en su clubhouse, entre los que destacan Juan Soto, Fernando Tatis Jr. Manny Machado y Nelson Cruz. Esta presencia quisqueyana en el equipo pudo haberle resultado de ayuda a Gary Sánchez para volver a un buen estado de forma.

Incluso Manny Machado también elevó su nivel desde la llegada de Sánchez y la noche del lunes ambos brillaron en el triunfo de los de San Diego sobre los Chicago Cubs, por lo que el apoyo dominicano puede ser de gran ayuda y contagiarse entre los mismos coterráneos.

