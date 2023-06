Una opción saludable para sustituir las papas fritas: los garbanzos

Llevar un estilo de vida saludable no significa que no puedas comer snacks deliciosos. Si eres de las personas que acostumbran hacer una merienda a media tarde, pero quieres tener hábitos saludables y no comer alimentos procesados o frituras hay otras opciones más saludables.

Hay aperitivo fáciles de preparar y más saludables que te pueden aportar fibra, hidratos de carbono complejos, proteínas vegetales y micronutrientes como el magnesio, el potasio, el zinc y vitaminas del grupo B: los garbanzos .

Todo esto sin tener que sucumbir a la tentación de las papas fritas u otras opciones con altos niveles de grasas.

Garbanzos

Los garbanzos con especias son una opción saludables, con pocos ingredientes y muy fácil de preparar.

Esta legumbre tiene un valor nutricional de los garbanzos por cada 100 gramos de: calorías: 378 kcal, grasas totales: 6.04 g, colesterol: 0 g, hidratos de carbono: 62.95 g, proteínas: 20.47 g, calcio: 57 mg, magnesio: 79 mg, fósforo: 252 mg y potasio: 718 mg.

Todo estos nutrientes en una delicioso snack, para aquellas personas que buscan alternativas para mejorar su plan de alimentación.

Beneficios de comer garbanzos

Por su alto aporte de carbohidratos y proteínas se recomienda para personas que realizan esfuerzos físicos, como los deportistas, adolescentes, que ayuda a superar el cansancio.

También ayuda a las personas diabetes ya que el garbanzo al ser un alimento energético por su niveles de hidratos de carbono, alrededor del 50%, sino complejos, el aporte de glucosa es lento y progresivo, de acuerdo al portal Cuerpo y Mente.

Contribuyen a regular la tensión arterial ya que por su contenido en potasio y la escasa presencia de sodio favorece la diuresis o excreción de la orina.

Receta de Snack de garbanzo

Para esta receta se requiere una lata de garbanzos en conserva que enjuagaremos con abundante agua y luego escurriremos bien.

Para condimentar podemos usar aceite de oliva, pimentón, comino, orégano sal y las especias de tu preferencia.

Se mezcla todo muy bien y se cocina en la freidora de aire durante 15- 20 minutos. En esta recita de Vitónica, se recomienda a mitad de cocción es importante agitar la cesta de la freidora de aire para que se cocinen los garbanzos de manera homogénea.

