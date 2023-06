Jimmy Butler confiesa estar “ilusionado” con la llegada de Messi a Miami: “Creo que coincidiremos cuando llegue” [Video]

El anuncio del fichaje de Leo Messi por el Inter Miami, ha generado un gran impacto que incluso llega a la Finales de la NBA donde Jimmy Butler, estelar del Miami Heat, se tomó el tiempo para manifestar su emoción por tener al astro argentino en la misma ciudad y saber que lo podrá ver jugar seguido.

En medio de la rueda de prensa previa al juego cuatro de las Finales entre el Heat y los Denver Nuggets, Butler hizo un paréntesis para confesar que está “ilusionado por tener a un jugador del calibre” de Messi en el equipo de fútbol de Miami.

“Es uno de los mejores futbolistas de siempre. Estoy muy ilusionado por la ciudad de Miami, por poder tener a un jugador de este calibre aquí. Estoy feliz por la ciudad de Miami por muchas razones”, expresó el estelar alero.

“Ahora que está aquí, creo que todos los aficionados al fútbol del mundo vendrán aquí para poder verle competir. Me alegra que esté aquí“, puntualizó.

Jimmy Butler, feliz de tener a Lionel Messi en Miami 😍 pic.twitter.com/C3u3Yuqk4O — NBA Latam (@NBALatam) June 8, 2023

Pero la emoción del basquetbolista no es para nada repentina, y es que en el pasado ya había reconocido su pasión por el fútbol, otro de sus deportes favoritos. Y ahora podrá ver a uno de los mejores jugadores de la historia en vivo o coincidir por la ciudad una vez el argentino se mude.

“No diría que le conozco mucho, pero nos hemos visto en el pasado. ¿Le escribiré un mensaje? Probablemente no. Sé que tienen muchas cosas por hacer en este momento. Va a venir para hacer algo especial para esta ciudad (…) Me alegra que esté aquí, me alegra mucho. Creo que coincidiremos cuando llegue“, sentenció

Leo Messi llegó a un acuerdo con el Inter Miami de David Beckham este miércoles, luego de varias semanas de rumores en las que todo parecía indicar que regresaría al FC Barcelona o se iría al fútbol de Arabia Saudí. Sin embargo, el argentino decidió ir a la MLS con un contrato de cuatro temporadas y varios beneficios económicos a largo plazo.

Lea también:

– La Liga MX envía un mensaje a Lionel Messi tras anunciarse su llegada al Inter Miami

– Latinos de los Marlins le dan la bienvenida a Lionel Messi a Miami (Video)

– David Faitelson asegura que la MLS es mejor que la Liga MX porque ahora “tienen a Messi”