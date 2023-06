Los retos a los que se enfrentan los hispanos al momento de emprender un negocio en Estados Unidos

Exclusiva

No cabe duda de que emprender es una cuestión para valientes, ya que arrancar y mantener un negocio es realmente una carrera de resistencia que muy pocos son capaces de poder sostener, pues en el camino te vas topando con diversos obstáculos que hacen que en tu intento por convertirte en una persona exitosa se tambalee.

Ejemplo de ello tenemos el caso de una mujer exitosa, nacida en Puerto Rico, la cual ha logrado sobrevivir en este mundo del emprendimiento, en Estados Unidos, en donde, en ocasiones, resulta más complicado arrancar una idea si eres de origen hispano.

Jovanka Ciares es una hispana que dejó atrás el mundo empresarial debido a problemas de salud que le llevaron a descubrir una necesidad que hay dentro del mercado latino en torno al bienestar físico y emocional y que la han llevado a construir un negocio exitoso que también hace un bien a su comunidad.

En entrevista exclusiva con El Diario, Ciares nos cuenta cuáles son los principales retos a los que se ha tenido que enfrentar para concretar y construir un negocio exitoso.

¿Cómo llegaste a Estados Unidos y a qué te dedicabas?

Nací en Puerto Rico y me mudé a los Estados Unidos a los 23 años, para continuar con mis estudios. Primero llegué a Nueva York en donde tuve la oportunidad de trabajar en el mundo corporativo por más de una década; sin embargo, comencé a enfermarme.

Luego de varios estudios, los doctores me diagnosticaron diversas enfermedades crónicas, ninguna que significara muerte. Comencé a tratarme con medicina occidental, pero no me funcionó, así que busqué alternativas en otras partes del mundo que poco a poco me fueron dando buenos resultados.

¿Tu diagnóstico cambió por completo tus objetivos de vida?

Sí, todo lo de la medicina alternativa lo incorporé a mi estilo de vida, volviéndose mi gran pasión. Así me di cuenta que había mucha gente parecida a mí, que no contaba con la información necesaria sobre medicina alternativa y de bienestar, por lo que comencé a trabajar para convertirte en una coach y educadora de salud.

¿Qué cambios hiciste en tu vida para lograrlo?

Comencé a estudiar nutrición y herbología, dejando atrás mis estudios en negocio y música que me llevaron a trabajar en una compañía editorial musical que en la actualidad ya no existe. Poco a poco, compartí mis conocimientos con mis compañeros del trabajo y con mis vecinos, y ellos se fueron convirtiendo en mis primeros clientes, quienes se fueron interesando mucho en el tema.

Una cosa importante que quiero resaltar es que todo esto de las hierbas medicinales, la meditación, es parte de la herencia hispana que tenemos de forma inherente y es importante reclamarlo porque dichas prácticas también te dan el estado de salud que cada uno merece.

¿La pandemia del Covid fue un obstáculo o una oportunidad para hacer crecer tu negocio?

Al principio de la pandemia, me di cuenta de que la gente hispana o de clase media-baja no tiene acceso a educación de la salud y del bienestar y justo eran ellos los que estaba sufriendo los problemas más serios del Covid. Así que a través de mi iniciativa denominada Reclaiming Wellness, comencé a dar clases en línea de cómo usar las hierbas, los alimentos y las actividades de bienestar a nuestro favor, para que así las personas que no tienen muchos recursos económicos mejores su estado de salud físico, mental y emocional.

¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta un hispano al momento de querer emprender en EE.UU.?

El problema más grande para abrir y desarrollar una empresa es la falta de recursos económicos. Buscar capital y aprender, en mi experiencia, son las grandes dificultades a las que me he enfrentado.

De igual modo, muchos estadounidenses logran iniciar un negocio porque cuentan con familiares y amigos que invierten en él. Los hispanos en EE.UU. no cuentan con personas a su alrededor que puedan apoyarlos, así que deben buscar otro tipo de alternativas, como préstamos o grants, como los que da Verizon.

Yo me inscribí en la plataforma Small Business Digital Ready de Verizon y aprendí a presupuestar, construir un plan de financiación y encontrar capital. Ahora, gracias a una subvención de $10,000 dólares de Verizon, ofrezco cursos de forma gratuita a las comunidades excluidas que tienen un acceso desigual a la educación de salud holística.

Lo que sí te puedo afirmar es que no hay gente más trabajadora y creativa que los hispanos para el tema del emprendimiento.

¿Cuáles son los pros del emprendimiento?

La flexibilidad y la libertad de usar tu talento como quieras; también te permite hacer algo importante para tu comunidad. Todos los días son difíciles, pero saber que al terminar el día has avanzado por tus sueños y has hecho algo por tu comunidad, no tiene precio.

¿Qué consejos les darías a los hispanos que quieren emprender en EE.UU.?

Lo primero que hay que saber es que el emprendimiento solo es para aquellos que sienten una gran pasión por lo que hacen.

También recomiendo todas las noches meditar y dar gracias por la oportunidad que se tiene de crear una vivencia para otra persona.

De igual modo es importante trabajar tu mente y espíritu para mantener el balance y por las mañanas, trabaja duro, buscando oportunidades y aprovechando todas aquellas que se presenten para impulsar tu negocio.

Sigue leyendo:

* Lo que toda empresa debe saber para seguir existiendo

* Trabajo remoto: Empleadores dicen que los trabajadores tendrán poca oportunidad de ascensos, aumentos de sueldo y bonificaciones si no están en la oficina

* Revelan cuáles son los lugares de trabajo más queridos del mundo en 2023