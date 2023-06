Vision Pro de Apple: el veredicto de una editora de la BBC que probó las gafas de realidad virtual de US$3.500

Lo primero que te llama la atención de las gafas Vision Pro de Apple es lo cómodas que son, es como usar unas gafas de esquí gigantes en tu rostro.

Fui una de las primeras personas en el mundo en probar las tan esperadas y costosasgafas de realidad mixta de Apple, durante su lanzamiento el lunes en la sede de la empresa en Cupertino.

A diferencia de varios sistemas parecidos que ya existen en el mercado, Apple sacó la batería del aparato, haciéndolo más liviano. Pero esto quiere decir que ahora la batería debe estar a tu lado, unida por un cable.

La experiencia del usuario es minimalista, clásica de Apple.

Una vez que te pones las gafas, ves la habitación que está a tu alrededor, pero no a la ves a través de vidrio, sino a través de las muchas cámaras incorporadas dentro del aparato. Esto es importante para la experiencia de “realidad mixta” o contenido digital que se proyecta en tu entorno.

Físicamente, presionas un solo botón en la parte superior derecha de las gafas, y aparecen algunos iconos familiares de aplicaciones que reconocerás si has usado alguna vez un iPhone: iMessage, fotos, Apple TV (habrá más a medida que los desarrolladores los creen).

Y a partir de ahí, todo es cuestión de “control de gestos”. Las gafas rastrean hacia dónde estás mirando, por lo que cuando diriges tu mirada hacia una aplicación y pellizcas tu pulgar y dedo índice juntos, se abre.

Una realidad “mixta”

Getty Images Las gafas Vision Pro se presentaron como si fueran parte de una colección en un museo en el evento de este lunes.

Apple hizo varias demostraciones. Fue impresionante ver una galería de fotos que se extendía desde el suelo hasta el techo, aunque era obvio que habían sido escogidas con meticulosidad y habían sido muy bien tomadas.

Puedes grabar videos en 3D usando las cámaras de las gafas. Vi a un niño soplando una vela tan cerca de mí que casi siento su aliento.

Tuve una videollamada en vivo con otro empleado de Apple, que también tenía unas gafas (de hecho, la llamada fue con un avatar fotorrealista del empleado en vez de un video real). No sé cómo se veía realmente porque nunca lo ví en persona, pero había algo extraño en la suavidad de su piel y en el detalle de sus ojos, particularmente cuando sonreía o fruncía el ceño.

Vi clips de películas en una pantalla gigante virtual después de que la habitación se hubiera oscurecido digitalmente alrededor mío, como si fuera una sala de cine. Un gigantesco tiranosaurio rex en 3D me olfateó el rostro. Vi pétalos de flores digitales que bailaban por la habitación durante una meditación de “mindfulness”.

Puedes elegir el nivel de inmersión usando un dial físico para aumentar o disminuir el tamaño de lo que estás viendo. Puedes llenar toda la habitación o aparecer como una pantalla de televisión superpuesta en tu pared.

Si alguien se cruza frente a ti en la vida real, puedes verlo no importa qué tan inmerso estés.

Getty Images A pesar de un lanzamiento lujoso, el CEO de Apple no usó el Vision Pro en el evento

Intenté responder a un mensaje de texto en el teclado digital que apareció frente a mí, pero fue difícil.

Cada vez que comentaba algo no muy positivo de las Vision Pro, recibía un entusiasta: “¡acuérdate que este no es el producto final!”.

Desafortunadamente, no puedo mostrarte nada de lo que les estoy contando porque a todos nos prohibieron grabar. Sorprendentemente, nadie de Apple estaba usando en realidad un Vision Pro, ni siquiera el jefe, Tim Cook, ni el CEO de Disney, Bob Iger, quien describió el dispositivo como “magia de la vida real”.

He probado muchas gafas de realidad virtual (RV) y realidad mixta en mi carrera como periodista de tecnología, y estas son unas de los mejores -claro que con un precio de lanzamiento de US $3.499, esperaría que así fuera-.

Probablemente van a seguir siendo las gafas más caras del mercado cuando salgan a la venta el próximo año. Bloomberg ha informado que Apple espera vender 900.000 unidades en el primer año.

Entonces, ¿quién las comprará?

APPLE Las cámaras perciben la realidad externa y te la muestran mezclada con la interfaz de Apple

Creo que Apple está jugando un juego muy inteligente aquí con su marketing, aunque no estoy segura de que vaya a funcionar.

Tradicionalmente, las gafas de realidad mixta han apuntado a personas que juegan videojuegos, con la promesa de grandes momentos extravagantes. ¡Mata monstruos del tamaño de tu casa! ¡Sé una estrella de rock en el escenario del estadio de Wembley!

Apple apenas hizo mención a los juegos. El mensaje fue: haz todo lo que haces en tu teléfono, pero más grande, más brillante y en el contexto de tu propio hogar.

Se especulaba mucho con que el anuncio del Apple Vision Pro sería un “momento iPhone”, es decir, un producto revolucionario de Apple de la misma forma en que el iPhone cambió para siempre el panorama de los teléfonos inteligentes.

Pero, ¿y si el Apple Vision Pro realmente es el nuevo iPhone?

Al darle utilidad como un accesorio para el día a día en lugar de una emoción ocasional, Apple está apuntando claramente al público en general.

No estoy segura de si funcionará.

Apple tiene una magia única y una base de clientes muy leal. A las personas que les gusta la marca realmente, realmente les gusta. Pero los dispositivos de hardware han sido una barrera en la RV durante mucho tiempo.

Usar unas gafas durante largos períodos de tiempo simplemente no se siente genial. Muchas personas experimentan náuseas (yo también, aunque no me pasó el lunes, pero mi demostración duró solo 15 minutos, con un par de minutos para cada sección).

¿Cuánto de esto es novedad?

APPLE

Puedo decirte con certeza que, aunque fue una experiencia significativa, no estoy segura de querer ser olfateada por un dinosaurio virtual nuevamente en un futuro cercano.

Ahora, claramente, US$3.499 no es el precio de un producto de novedad. Recuerdo haberme estremecido el año pasado cuando Meta, propiedad de Facebook, anunció que sus gafas Quest Pro iban a costar alrededor de US$1.500, menos de la mitad de lo que cuestan las de Apple (ahora ha sido reducido a US$999).

Por supuesto, estás pagando por los años de investigación y desarrollo que se necesitan para construir la primera generación de cualquier producto. Pero, ¿y si lo usas todos los días?

Un amigo mío que trabaja en la industria de la moda dice que debes gastar más dinero en la ropa que usas con más frecuencia.

Entonces, si gastas US$100 en un vestido y lo usas una vez, cada uso te habrá costado $100. Pero si lo usas 100 veces, solo te habrá costado $1 cada vez.

Tal vez Apple está apostando a lograr hacer que las gafas sean lo suficientemente útiles como para que sean más las personas propensas a verlas de esa manera. Necesitan mucho contenido y muchos desarrolladores para lograrlo.

Pero si te gusta Apple y te gusta la realidad mixta, y tienes el dinero, es probable que te gusten las gafas.

Si dentro de cinco años reemplazas tu teléfono inteligente, bueno, tal vez nuestros avatares puedan hablar virtualmente por FaceTime.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.