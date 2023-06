Demi Rose deleita la pupila con un top pequeño y amarillo junto a un bolso de lujo de la casa Dior

Demi Rose está disfrutando de las maravillas de Ibiza, un destino turístico, el cual se permite visitar en una más una ocasión al año. La modelo británica de 27 años, siempre encuentra la manera de que todos sus viajes de trabajo sean divertidos aún cuando tenga que realizar incansables sesiones.

En Ibiza parece haber visitado un lugar llamado “Los Enamorados” en donde llegó vestida con colorida indumentaria. Su conjunto consistía en un top pequeño de color amarillo y un pantalón de crochet que obviamente permitía ver buena parte de su anatomía.

Es importante señalar que Rose nunca ha sido conocida por realizar poses o publicaciones en las que destaque sus accesorios de lujo.

Sí sabemos que tiene predilección por marcas como Chanel, Prada y Dior, pero rara vez se hace publicidad a través de éstas. Por esta razón llama la atención que en este post de seis imágenes ella haya decidido dejar a la vista una colorida “saddle bag”, la cual supera los $4,000 dólares de precio.

Demi y el amor

En este viaje, se especula que la modelo esté disfrutando de la compañía de Alec Monopoly, famoso artista que fue pareja de Alexa Dellanos, durante varios años y que en 2022 vivieron una inesperada separación. La noticia se confirmó cuando éste se dejó ver paseando junto a Rose en varios restaurantes de Miami. Míralos aquí.

Es importante señalar que Demi siempre ha mantenido su vida privada lejos del interés público. Esta es la primera vez que una pareja sentimental sale a la luz.

Demi y su pasión por los bikinis pequeños

Previo a estas imágenes de Demi Rose con Dior, muchos se sorprendieron al verla con un conjunto que parecía tener la forma de una sandía.

El brillante traje de baño, eso sí, deslumbraba por su forma y porque a diferencia de otras prendas, éste sí sostenía las curvas de la británica por completo. Sus fans están acostumbrados a verla con diseños más pequeños y atrevidos que dejan poco o nada a la imaginación. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

