Yailin ‘la más viral’, ex de Anuel AA, presume sus curvas y atributos con un diminuto bikini rosado

La cantante Yailin ‘la más viral’ el pasado sábado por la noche aprovechó para compartir unas sensuales fotos y es que la primera se llevó toda la atención debido a que posa acostada y mientras está de lado presume su silueta a pocos meses de haberse convertido en madre.

Sin embargo, su look causó gran sensación en la plataforma, donde cuenta con más de ocho millones de seguidores, y es la cantante de 20 años lució un diminuto traje de baño color rosa, lo que le permitió presumir de mejor manera sus voluptuosos atributos, mientras que en esta ocasión usó una peluca negra.

“Hoy quiero recordarles a esas mujeres lo increíble y valiosas que son. Las que han superado una relación narcisista, una experiencia que pudo haber dejado cicatrices emocionales, pero han demostrado tener una fuerza interior impresionante. #narcisista”, fue el mensaje que acompañó las fotos.

Sin embargo, hubo muchos internautas que se tomaron el tiempo de escribir de manera negativa, debido a que rechazaron la canción que le sacó a su expareja Anuel AA, al tiempo que le recordaron parte de lo que él hizo por ella cuando estuvieron juntos.

Además, otros tildaron el tema ‘Narcisista’ con poca originalidad, debido a que Shakira en los últimos meses le ha dedicado canciones a Gerard Piqué. A su vez, destacaron que es importante que recuerde lo que ella le hizo a Karol G y se vea en el espejo que tiene.

“Nadie te ha vuelto a llamar”, “Aprende algo en la vida, lo que por agua viene por agua se va”, “No te hagas la dolida que no es el caso”, “Tomemos este ejemplo que nos da Yailin con mucha experiencia”, “Pero no dijiste nada cuando te sacó de tu barrio”, “Ay no, el chiste se cuenta solo”, “El karma existe y Karol G lloró por tu culpa”, “Será que esta mujer se acuerda cuando se hacía la burla de Karol G”, “Se copió de la canción ‘Monotonía’, cero original, terrible desagradecida”, “El plástico flota”, “Pensaste que dándole un hijo lo ibas a amarrar, te equivocas”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Sigue leyendo:

· Anuel AA le responde a Yailin ‘La Más Viral’ tras haber sacado una canción en su contra

· Yailin “la más viral”, ex de Anuel AA, muestra sus curvas en los Premios Heat pero no se salva de las críticas

· Yailin ‘La Más Viral’, ‘expareja de Anuel AA, cubre sus encantos al estilo de ‘La Sirenita’