Estados Unidos y Guatemala inician un plan para la migración segura en la región

Guatemala en conjunto con Estados Unidos, pusieron en marcha este lunes la fase piloto del programa Movilidad Segura, que tiene como objetivo de procesar solicitudes de asilo y permisos laborales para migrantes centroamericanos. La Cancillería de Guatemala afirmó que la primera fase del programa tendrá vigencia durante 6 meses, fomentará la migración ordenada y los mecanismos de protección.

Los ciudadanos de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador ahora podrán agendar citas a través de una plataforma digital que determinará si las personas califican para recorrer alguna de las vías legales ofrecidas por el Gobierno de Estados Unidos para migrar en su territorio.

La Cancillería de Guatemala reiteró que realizar la solicitud de cita en la página no garantiza que los inmigrantes obtendrán un estatus legal en Estados Unidos. “Hay poca información, muchas dudas y no sabemos qué va a pasar cuando las personas apliquen y sean rechazadas porque la mayoría no pueden regresar a su país de origen“, dijo a la agencia de noticias EFE el sacerdote Francisco Pellizari, director del albergue Casa del Migrante.

Recientemente, una misión de funcionarios del Gobierno Estados Unidos anunciaron que trabajarán en promover la migración legal en Centroamérica, una propuesta lanzada por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para impulsar esfuerzos contra los factores que generan la migración irregular a la región.

Esta iniciativa, que lleva como nombre Centroamérica hacia Adelante, hizo un llamado a la inversión del sector privado para promover el empleo de calidad y resultados económicos inclusivos, de modo que los trabajadores centroamericanos puedan permanecer y prosperar en sus países de origen.

Las autoridades de Guatemala no han especificado donde estarán ubicadas las oficinas donde atenderán a los migrantes que apliquen para obtener una cita para migrar a Estados Unidos.

Con información de EFE

