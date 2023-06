Informan acuerdo entre la familia Glazer y el jeque qatarí por la compra del Manchester United

Luego de varios meses de negociación y 5 propuestas, el jeque qatarí Jassim Bin Hamad Al Thani y la familia Glazer llegaron a un acuerdo para vender el club inglés Manchester United. Así lo informa el medio Al-Watan de Qatar.

Según las informaciones que llegan desde el país asiático la venta del United se cerró en $6,500 millones de dólares por el 100% de las acciones del club británico; superando a la oferta del empresario inglés Jim Ratcliffe la cual se quedó en $6,300 millones de dólares.

Actualmente el Manchester United es el quinto club más valioso del mundo deportivo, solo por detrás de los Dallas Cowboys (NFL), New York Yankees (MLB), Real Madrid (LaLiga) y FC Barcelona (LaLiga).

Separados del PSG

El futuro nuevo dueño del Manchester United es el hijo del Emir de Qatar, que a su vez es el presidente del fondo de inversión Qatar Investment Authority. Empresa que está vinculada a Nasser Alkhelaifi, presidente del PSG.

Pero a pesar de esta conexión la nueva presidencia de los Red Devils estaría totalmente separa de la entidad francesa. Así lo expresó el mismo Alkhelaifi en una entrevista para Canal Supporters hace poco cuando estaba rondando la fuerte posibilidad de concretarse la venta.

“Yo no tengo nada que ver con el United. Todos estos rumores que me involucran en la negociación me da ganas de reír. Yo soy qatarí y si me piden mi opinión la daré, esto es lo único que ha pasado. Yo hablo con todo el mundo, no sólo con el Manchester United. Como presidente de la Asociación de Clubes Europeos, lo que quiero es competiciones aún mejores y clubs más fuertes”, explicó.

Por ahora el diario Qatarí afirma que todo está cerrado entre ambas partes y que solo queda que en los próximos días se haga el anuncio oficial de la adquisición del equipo inglés.

