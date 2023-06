Muere el actor Treat Williams a los 71 años tras sufrir un accidente en moto

El actor estadounidense Treat Williams, famoso por sus roles en películas como ‘Hair’, ‘Everwood’, ‘The Deep End of the Ocean’ y ‘Once Upon a Time in America’, falleció este lunes a los 71 años.

De acuerdo con varios medios, el histrión, cuya carrera abarco cinco décadas, murió por las lesiones sufridas al ser embestido por un automóvil cuando viajaba en su motocicleta.

“Lo mataron esta tarde. Estaba girando a la izquierda o a la derecha y un automóvil se le cruzó. Estoy devastado. Era el tipo más agradable. Tenía tanto talento“, dijo su agente, Barry McPherson, en un comunicado.

“Él era un gran actor. Los cineastas lo amaban. Ha sido el corazón de Hollywood desde finales de la década de 1970. Estaba muy orgulloso de su desempeño este año. Había estado tan feliz con el trabajo que le conseguí. Ha tenido una enorme y equilibrada carrera”.

Treat Williams debutó en cine en la película ‘Deadly Hero’, en 1976. Desde entonces sumó en su filmografía, tanto en la pantalla chica como en la grande, poco más de 120 créditos.

Apareció en toda clase de géneros e historias, destacando el terror, la acción y los dramas policiacos y legales, como lo muestran las producciones de ‘Blue Bloods’, ‘Flash Point’ y ‘The Devil’s Own’.