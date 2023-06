Carlos Adyan defiende su relación con Carlos Quintanilla tras compartir una romántica foto

Hace pocos días, Carlos Adyan ofreció una entrevista donde declaró que se siente bastante bien con la relación sentimental que sostiene con Carlos Quintanilla Sakar, VP de Contenido Original para Latinoamérica de Sony Pictures Television. Desde ese momento no ha parado de presumir el vínculo amoroso que existe, hecho que lo ha llevado a defender su noviazgo tras las críticas.

Este fin de semana ambos subieron una tierna foto a la red social, debido a que estaban en una boda y les tocó viajar para poder cumplir con el compromiso. Por ello, los comentarios negativos no se han detenido y el presentador de ‘En Casa con Telemundo’ se tomó el tiempo para responderle a algunos seguidores de la aplicación.

“La inmortalidad en una foto, arrepiéntanse y pidan perdón a Dios Padre Celestial, sodoma y gomorra, lo peor que quieren meter a la fuerza la agenda maquiavélica LGTB a nuestros niños, por favor. Despierten, gente, el rapto se acerca y el que no esté a cuentas con Jesucristo, el infierno los espera, aún pueden salvarse”, comentó una usuaria de Instagram.

Adyan aprovechó la oportunidad para demostrar su posición ante las expresiones negativas: “Pide tu perdón por retrógrada, y recuerda, señora, que al que le gusta el caldo le dan tres tazas, eres madre de tres”.

“Este anda desatado una vez que se hizo pública su relación“, escribió una de las internautas en el post. Por ello, le contestó lo siguiente: “Y lo que falta, y no se hizo pública, la hice”.

Sin embargo, no fueron los únicos aspectos negativos que resaltaron porque escribieron: “¿Con su sugar daddy? Con razón triunfan tan rápido. ¡Definitivamente, ese tipo debe tener mucha plata!! Qué viva el amor”. El presentador no ha puesto en duda defender el vínculo que tiene, y dijo: “Te respondería, pero después de ver tus fotos me arrepentí. Plata y cerebro, lo que a muchos les falta”.

“Con razón, ya decía yo que no se le ve con ninguna mujer, seguro es gay”, “Pero ya uno no sabe cuál es el macho men. En un mundo de ahora lesbianas y gays. ¿Qué hacemos los heterosexuales?”, fueron otras reacciones registradas.

Sigue leyendo:

· Carlos Adyan dudó en hacer pública su relación sentimental con un ejecutivo de Sony Pictures

· Carlos Adyan da respuestas contundentes a quienes lo juzgan por ser gay

· ¿Quién es Carlos Quintanilla Sakar? El novio del presentador Carlos Adyan