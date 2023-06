Francisca con un vestido lleno de brillos da un anuncio de los ‘Premios Juventud 2023’

La dominicana Francisca el pasado martes sorprendió a sus más de cuatro millones de seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita, debido a que subió a su perfil un video donde estaba escogiendo un vestuario, mientras ella tenía puesta una falda short, una camisa amarilla y unos tenis blancos, al tiempo que su cabello lo mantuvo recogido para que se viera más fresco el look.

De manera repentina se escuchó sonar un teléfono y al ella pasar la puerta dejó a más de uno atónito por el atuendo con el que apareció, y es que lució un vestido morado lleno de brillo, al tiempo que terminó bailando al ritmo de la música que la producción de ‘Premios Juventud’ decidió ponerle.

“De esos artistas de quienes nunca te cansas. Les presento a los nominados en la

categoría: ‘Quiero Más’ de @premiosjuventud. No te olvides de votar por tu favorito en premiosjuventud.com. Tienes hasta el 26 de junio. Para hacerlo. ¡No lo dejes para después! #PremiosJuventud”, fue el mensaje que acompañó el colorido video compartido.

‘Premios Juventud’ ya tiene fecha y serán realizados el jueves 20 de julio en Puerto Rico. Por ello, la dominicana dio a conocer los nominados a una nueva categoría que se llama ‘Quiero Más’: Ángela Aguilar, Belinda, Danna Paola, Karely Ruíz, Kenia Os, Manelyk, Peso Pluma, Tammy Parra y Tini.

Sin embargo, las votaciones tienen una fecha límite, y es que desde este momento los fanáticos tendrán dos semanas para escoger a su favorito en esta y otras categorías.

“Así como tú, el dominicano nunca se cansará de verte brillar”, “Ángela Aguilar y Belinda deben estar insultadas de estar con Karely Ruíz”, “A mí no me gusta ninguno”, “En la lista falta Bad Bunny por más que lo escuchamos no nos cansamos”, “¿Cómo van a nominar a Karely? O sea, el productor quizás está obsesionado con ella”, “Creo que Peso Pluma se llevara todos los premios esta vez”, “¿Para cuándo la música cristiana van a premiar?”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

