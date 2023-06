Francisca da una noticia y brinca de la emoción con un vestido de flores: “Más feliz no puedo estar”

La presentadora de televisión Francisca este lunes contagió de alegría a sus seguidores de la red social de la camarita tras haber compartido un video donde se le ve bastante contenta mientras salta y baila, por algo que la mantiene muy emocionada.

Este lunes lució su acostumbrado afro, mientras que su atuendo fue un vestido lleno de flores, manga larga y más arriba de sus rodillas. Además, el look estuvo acompañado de unos tacones que hicieron juego con la ropa y los accesorios le dieron un toque delicado.

En el audiovisual se aprecia a una persona con un sobre en su mano que tenía encima la palabra “importante” mientras se lo va entregando a varias personas que se encuentran en el estudio de Univision. Finalmente, el envoltorio llegó a manos de la dominicana y era para informarle que cuenta con 4,3 millones de seguidores en Instagram.

“Más Feliz no puedo estar… GRACIAAASSSS! Mil GRACIAS”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada en horas de la mañana de este lunes.

Los internautas se tomaron el tiempo de dejarle algunas opiniones, y como suele ser costumbre estuvieron un poco divididas y es que algunos comenzaron a pensar que se trataría de estar esperando la llegada de un segundo bebé, mientras que a otros no les agradó la noticia tras considerar que la conductora de televisión no es agraciada y no le iría muy bien cuando de arreglarse se trata.

“Pensé que ibas a decir que estás embarazada”, “Y eso que estás fea y mal arreglada”, “Si se rapa otra vez, pues llega los 8 millones”, “Eres como tu madre, divina y mereces mucho”, “Wepa, y los que faltan”, “Felicidades mi reina”, “Esoooo”, “Felicidades, hermosa“, “Felicidades mi querida Francisca”, “Jomari siempre bien engreído”, “Linda tú vas por más, bendiciones”, “Felicidades y los que faltan que vas por más”, “Una línea para pelo rizado”, “Te mereces eso y más mi amor”, “Y los que faltan por sumarse”, fueron algunas de las reacciones que se registraron.

