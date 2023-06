Juez determinó que un hombre de Connecticut fue declarado erróneamente como culpable de asesinar a una bebé en 1994

Un juez determinó que Adam Carmon, un hombre de Connecticut de 51 años de edad, fue declarado erróneamente como culpable de un asesinato en el año 1994. Así lo informó la agencia de noticias Associated Press.

Carmon cumplió 28 años de prisión por haber sido condenado por el asesinado de Danielle Taft, una bebé de 7 meses, y por paralizar a la abuela de la víctima, Charlene Troutman.

El nuevo falló fue dictaminado este martes, que previamente había determinado que Carmon había sido condenado de forma errónea por errores de los fiscales y de los funcionarios policiales en el caso.

Por otra parte, el caso de Adam Carmon fue totalmente desestimado, según las declaraciones del Fiscal Estatal de New Haven, John Doyle Jr., reseñadas por Associated Press.

Carmon, por su parte, siempre sostuvo que era inocente. “Finalmente me siento validado. Esto es una muestra más de lo que se ha sabido desde el día uno, que yo no tuve nada que ver con la muerte de un niño en 1994“, dijo para Associated Press. No obstante, reconoció que su nombre “ha quedado manchado”, y que “trabajará para recoger las piezas de su vida”.

Por otra parte, Shirley Troutman, madre de Danielle Taft y e hija de Charlene Troutman, expresó para Associated Press su inconformidad con el nuevo fallo judicial, pues considera, todavía, que Carmon es el genuino culpable del crimen.

“En mi corazón, él lo hizo. Hasta que alguien más lo admita o encuentren a otro sospechoso, en mi corazón, él lo hizo. Ahora el puede vivir su vida. Ser libre. ¿Qué hay de mi hija y de mi madre? No están aquí ahora. Y ahora debo llorar su pérdida otra vez“, dijo Troutman en una entrevista telefónica con Associated Press.

Charlene Troutman, abuela de Danielle Taft que resultó paralizada por los eventos de 1994, murió en el año 2008.

Por los momentos, Carmon está considerando demandar a la ciudad, y al estado, por la condena equivocada y por el tiempo que estuvo en prisión. Según Associated Press, ahora el hombre podría optar por una compensación de millones de dólares por la sentencia errónea.

