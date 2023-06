Restos humanos hallados en Nevada en el año 1978 finalmente fueron identificados

Este miércoles, 14 de junio, las autoridades del estado de Nevada anunciaron que lograron identificar restos humanos hallados en la entidad en el año 1978, de acuerdo con información de la agencia de noticias Associated Press.

Los restos humanos pertenecen a una mujer identificada como Florence Charleston, una mujer originaria de Cleveland, Ohio, que se había mudado a Portland, Oregon, poco antes de su muerte.

Funcionarios del Departamento de Policía Estatal de Nevada indicaron que los avances científicos de las pruebas de ADN hicieron que identificar los restos de Florence Charleston fuera posible. La víctima había permanecido como no identificada por 45 años.

Según Associated Press, fue una nieta de Florence Charleston la que entregó una muestra de ADN de su abuela, lo que permitió la identificación de los restos humanos. Para esto, las autoridades contaron con el apoyo de una laboratorio privada, especializada en genealogía forense, conocida como Othram Inc., la cual ha ayudado a cerrar una gran cantidad de “casos fríos” en Estados Unidos.

No obstante, la identificación de Florence Charleston trajo consigo nuevas preguntas, pues las autoridades aún no han descubierto cómo su cuerpo terminó en una fosa común a 535 millas de distancia de su hogar. De acuerdo con Associated Press, la identificación de los restos humanos ha permitido que la investigación sobre esta muerte pueda avanzar.

Según reseñó Associated Press, Florence Charleston perdió contacto con sus familiares alrededor de principios de 1970. Sus restos fueron hallados en una bolsa de ropa en un área remota del norte de Nevada en octubre de 1978, donde también se encontraban accesorios de vestimenta de mujer.

La autopsia indicó que Florence Charleston tenía alrededor de 40 años cuando murió, pero no se ha determinado la causa de muerte.

En el año 1979, varios detectives de Nevada apoyaron en la investigación para identificar a Florence Charleston, pero todos los esfuerzos fueron infructuosos.

