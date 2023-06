Desaparece el apellido de Anuel AA de la cuenta de Instagram de su hija Cattleya: ahora aparece el de Yailin

Desde antes del nacimiento de Cattleya, la hija de Anuel AA y Yailin ‘la más viral’, a la pequeña le crearon una cuenta de Instagram manejada por sus padres. Allí compartieron algunas fotos del embarazo y desde su nacimiento algunas fotos de la bebé, sin mostrar su rostro.

Ahora el perfil de la niña resalta por la siguiente situación: ya no aparece el apellido de Anuel AA en ningún lado y, por el contrario, ahora se ve el de Yailin: Cattleya Guillermo es el nuevo nombre de la cuenta.

Desde poco antes del nacimiento de la bebé se conoció que Yailin y Anuel AA ya no estaban juntos como pareja. Esta misma circunstancia se confirmó de la boca de Yailin mientras estuvo en Punta Cana para los Premios Heat.

Coincidiendo con esta primera participación en unos grandes premios, Yailin ‘La más viral’ estrenó un nuevo tema musical en el que narra vivencias que tuvo que atravesar. La canción se llama ‘Narcisita’ y es un mensaje dedicado a su ex pareja y padre de su pequeña hija.

“Ahora no vengas con tu carita de yo no fui

Cuando te necesité nunca estuviste ahí

No merecías ni la mitad de lo que yo te di

Quisiste parar mi camino pero yo seguí

100 copas bebí, tus fotos ya borré

Un muchachito de la mente, ya yo maduré

Por eso me alejé y de ti, yo me quité

Por eso me alejé y de ti, yo me quité”.

Se presume que poco después Anuel AA respondió a esta canción con una publicación en Instagram donde afirma estar como Shakira, la cantante con la que su también ex novia Karol G sacó un tema dedicado a él.

“Me siento como Shakira hoy, EMPODERADA“, dijo el boricua.

