Inician las investigaciones de la OEIA dentro de la central nuclear de Zaporiyia

Este jueves inició una nueva visita a la central nuclear de Zaporiyia por parte de una delegación de la delegación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), encabezada por su director general, Rafael Grossi, y varios inspectores de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Esta semana, Grossi, de origen argentino, indicó que visitará en persona la planta nuclear para evaluar la situación allí , dirigir la rotación y reforzar el equipo del Organismo Internacional de Energía Atómica que tienen en esa instalación. La instalación nuclear se encuentra bajo control militar de Rusia desde febrero de 2022.

Según un informe, la explosión del embalse de la represa de Kajovka ha reducido el nivel del agua almacenada que se emplea para refrigerar los reactores nucleares de la Central de Zaporiyia. Hasta el momento, no se ha determinado un responsable de la explosión de la represa y tanto Rusia como Ucrania se responsabilizan en una serie de declaraciones.

Se trata de la tercera visita del argentino a la planta nuclear desde septiembre de 2022, cuando las tropas rusas tomaron la región de Zaporiyia. Además, los reactores no se encuentran operativos desde septiembre de 2022, no se ha producido una evaporación activa del agua del estanque de enfriamiento.

El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) expresó su preocupación por los combates en la zona, donde se producen regularmente bombardeos de los que se acusan Rusia y Ucrania mutuamente. Grossi también detalló que hay cinco grandes puntos que Ucrania y Rusia deben garantizar por la seguridad de la región, ante la imposibilidad de crear una zona de seguridad en torno a la central nuclear.

Los cinco puntos está no lanzar ningún tipo de ataque contra la planta, que ésta no se use para almacenar armas pesadas o tropas con capacidad ofensiva, que no se ponga en riesgo el suministro eléctrico a la instalación, que se protejan todas sus estructuras, sistemas y componentes esenciales y que no se haga nada que mine estos compromisos.

Con información de EFE

