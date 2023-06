Acción Afirmativa está a prueba en la Corte

Me pregunto si el color o la raza de una persona hace la diferencia en la inteligencia o capacidad para ingresar a la una universidad. ¡Creo que no! En nuestros países hay un filtro que también afecta a los talentosos hispanos que emigran a Estados Unidos, me refiero a que la educación costosa y si lo logran deja a los graduados con una deuda casi imposible de pagar.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia en Washington DC, John Roberts, enfrenta uno de los retos más importantes de su gestión desde que asumiera el cargo en el gobierno de George W. Bush, por otra demanda sobre la acción afirmativa que según estudiantes los discrimina por ser blancos nativos.

Y se espera que antes de iniciar el receso de vacaciones de verano los nueve magistrados definan una vez más si el color de la piel o la raza pueden seguir siendo consideradas en universidades como Harvard o la de Carolina del Norte.

Sentirse discriminado no es bueno, y los latinos sabemos cómo se siente que la ambición de ser profesional se frustre sin derecho a competir, que es lo que hoy sienten los blancos.

La demanda sobre la acción afirmativa pide no tener u algo así como justicia ciega en la la raza o el color de la tez como ocurre con esa política pública que en realidad busca compensar la supuesta discriminación de derechos de ciertos grupos. Y los blancos también la invocan.

Y no será fácil la decisión, pues además ya un Tribunal de Massachusetts dictaminó que no discriminan a personas de orígenes asiáticos en Harvard.

Asegura que como esa universidad recibe fondos federales, la consideración de la raza, viola el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 que promueven la igualdad de oportunidades

El asunto es que ahora esperan contar con suerte, por tener más jueces conservadores tras el gobierno de Donald Trump.

Recordemos que ya un juez dijo que la raza no podía ser el factor determinante, por encima del talento o la excelencia académica.

Y en esa puja, entramos los hispanos que como siempre tenemos que esforzarnos más y aprovechar las oportunidades de las universidades públicas.

La educación hará la diferencia para nuestros descendientes y para acabar con esta larga controversia de los juristas sobre la equidad.

Sin embargo, organizaciones como “Students for Fair Admissions” dicen que esas prácticas de “preferencias raciales” afectan la admisión; y en un país de inmigrantes, Harvard argumenta que busca diversidad demográfica y por eso debe conocer la raza de los candidatos.

La autora, Sofía Villa, escribe esta columna a título personal y sus opiniones no representan a Televisa-Univision donde trabaja como Writer /Producer.