Hombre en Tennessee que mató a esposa, su hija y tres menores antes de suicidarse compartió foto en Facebook con máscara de Jason de “Viernes 13”

El hombre que se suicidó en Tennessee tras balear fatalmente a su esposa, la hija de esta y tres niños había compartido en Facebook pocos meses antes una foto en la que aparece con la máscara de Jason Voorhees en la película de horror “Friday the 13th” (Viernes, 13).

Gary Barnett, de 48 años, aparentemente dejó entrever sus intenciones macabras a través de la red social antes de cometer los hechos el pasado jueves a eso de las 9 p.m. en el condado Marion; específicamente en Pine Street de Sequatchie.

Barnett la emprendió a tiros contra Regina Barnett, de 48 años; Britney Pérez y tres menores.

Otra persona adulta que no ha sido identificada fue baleada en tres ocasiones y trasladada a un hospital.

Hacía un mes, Regina, quien laboraba en una fábrica en Seymour, había solicitado una orden de protección, ya que temía que fuera baleada por el hombre. Según expuso en documentos judiciales, Barnett tenía entre 50 y 60 armas en su habitación.

“Tengo miedo que se emborrache y me dispare“, escribió la mujer. “Quien pronto será mi ex esposo amenazó con dispararme y me abusó verbalmente todos los días. Además amenazó con dispararle a mi perro”, alegó la mujer.

La orden estaba activa al momento de los hechos.

A parte de disfrazarse de Jason, personaje que aterrorizaba personas y que las apuñalaba de muerte; el suicida además compartió un video en el que se cuestiona a las mujeres que hablan mal de hombres con lo que tuvieron una relación y no se sienten culpables de cómo los trataron.

Barnett además compartió la siguiente cita atribuida al mecánico Marvin Heemeyer: “Yo siempre he estado dispuesto a ser razonable hasta que he tenido que ser irrazonable. Algunas veces, los hombres razonables tienen que hacer cosas irrazonables”.

Una vecina, identificada como Sylvia Cooper, declaró a WTVC que, durante el ataque, escuchó un cristal roto y alrededor de cinco disparos. Poco después, se vieron llamas saliendo de la casa.