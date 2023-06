Otro pasajero muere apuñalado en el Metro de Nueva York: 2do caso en menos de una semana

Un hombre fue encontrado muerto a puñaladas en un tren del Metro de Nueva York esta madrugada en Manhattan.

El hallazgo fue hecho en la estación 14th St./Union Square, donde la policía de Nueva York tiene una comisaría. Poco después de las 4 a.m. la víctima de 32 años fue encontrada inconsciente en un tren de la línea 4 en sentido Brooklyn.

Fue el segundo pasajero que murió apuñalado en menos de una semana en el caótico Metro de Nueva York, luego del deceso el martes de Devictor Ouedraogo, ex convicto de 36 años.

Paramédicos (EMS) llevaron anoche al hombre al Hospital Bellevue, pero no pudieron salvarlo. Su nombre no fue revelado de inmediato, informó Daily News. Los policías estaban rastreando los movimientos de la víctima para determinar dónde fue apuñalado. No quedó claro de inmediato si fue atacado en el tren o fuera del sistema de tránsito.

No se han hecho arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Ouedraogo fue apuñalado fatalmente durante una pelea en un tren de la línea J sobre el puente de Williamsburg alrededor de las 8:10 p.m. del martes, dijo la policía. Aparentemente estaba borracho y acosando a los pasajeros cuando se peleó con Jordan Williams y su novia.

William, de 20 años, fue acusado de homicidio involuntario, pero quedó en libertad sin fianza en su comparecencia.

Desde que asumió el cargo en enero de 2022 el alcalde Eric Adams, ex NYPD, ha anunciado varias veces que se duplicaría el número de agentes de la policía de Nueva York en el sistema subterráneo en un reforzado plan de seguridad para hacer frente a la violencia en el caótico Metro de NYC. Pero hasta ahora el crimen y el caos han seguido.

Al mismo tiempo MTA enfrenta pérdidas de $690 millones de dólares anuales por la cada vez mayor cantidad de usuarios que acceden sin pagar al Metro y buses. En enero se estimó que unos 3,400 desamparados estaban viviendo en vagones y estaciones del subterráneo. Además las colisiones de trenes con personas en las plataformas y rieles han experimentado un aumento alarmante de 25% en los últimos cuatro años (2018 a 2022).