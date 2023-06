Ganó más de $7 millones en la lotería; vivió un infierno y terminó huyendo de su país

Quienes aún no han tenido la suerte de llevarse un premio de lotería, seguramente por su mente jamás han pensado las consecuencias negativas que este suceso traería a sus vidas, ya que si no se cuenta con apoyo de expertos para administración del dinero y una buena inteligencia emocional, es posible que termines peor a como estabas antes de obtener el dinero.

Eso fue justo lo que le sucedió a un hombre llamado Roger Robar, quien en 1996 obtuvo un premio de lotería equivalente a $7 millones de dólares, el cual a mediano plazo le trajo graves problemas que hicieron que decidiera salir huyendo de Reino Unido, país en el que vivía.

Robar contó para The Mirror cómo es que tan solo 3 años después de que recibió su premio de lotería, su vida se convirtió en un verdadero infierno, pues sentía que se asfixiaba, ya que cientos de personas, muchas de ellas que ni siquiera conocía, le pedían ayuda económica.

El hombre, quien antes de ganar la lotería trabajaba como chef, aseguró que recibió más de 50 solicitudes de extraños e incluso, regaló a quiénes se lo pidieron alrededor de $1,7 millones de su premio.

Roger aseguró que empezó a jugar a la lotería con la intención de poder costear la boda de su hija; sin embargo, jamás se imaginó que ganarla le causaría mucho estrés, además de que arruinó su matrimonio.

“Estuve peor que un prisionero… Vivía en un ataúd. Incluso un ataúd es más pacífico porque la gente no lo golpea cada 5 minutos diciendo ‘por favor, ayúdenme’… Todo el día la gente venía a mi restaurante, me paraba en la calle, corrían hacia mi auto, me llamaban por teléfono, esperaban afuera de mi casa y me volví completamente loco”, recordó.

Tras vivir todo ese acoso, el ganador de este premio de lotería terminó marchándose a Francia e indicó que si tuviera que elegir entre ganar la lotería y seguir siendo chef, ganando únicamente $270 a la semana, elegiría la segunda opción, pues asegura, era más feliz.

