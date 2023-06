Termina en la calle tras 12 años de relación y porque su ex ganó millonario premio de lotería que decidió no compartir

Jamás se imaginó que en cuestión de meses, su vida se desmoronaría por completo, ya que no solo se quedó sin familia, sino también, no pudo disfrutar de un millonario premio de lotería que ha obtenido su ex.

Sean Prietsley es un hombre de 48 años, quien trabaja como tatuador y quien tuvo una relación de más de 12 años con una mujer de 37 años llamada Bev Doran. La pareja procreó 3 hijos y durante un tiempo llevaron una vida estable hasta que el amor se acabó.

Fue Bev quien decidió ponerle punto final a su relación con Sean en 2017 y meses después, la suerte le sonrió al otorgarle un premio de lotería equivalente a $18,4 millones de dólares, mismo que decidió no compartir con su expareja.

La expareja había tenido años difíciles, ya que Bev tuvo que renunciar a su trabajo para poder cuidar a sus hijos, pues 2 de ellos tienen autismo y necesitan recibir atención especial. Por su parte, Sean tenía trabajo de forma esporádica, por lo que la familia vivía prácticamente con las ayudas mensuales otorgadas por el gobierno.

Así que el premio de lotería fue el gran remedio en la vida de Bev y sus hijos, quien decidió reiniciar su vida, pero sin contemplar a Sean

“Pasé muchas noches con depresión, preguntándome qué pasaría con mis hijos, especialmente cuando sean mayores… Ahora, ya no tengo por qué preocuparme por eso”, declaró la mujer cuando cobró su premio.

Aunque Prietsley en su momento pensó que su exmujer le compartiría parte de su premio, se llevó tremenda desilusión cuando ella le dijo que nunca vería un solo centavo de su premio, lo cual le hizo sentir emociones encontradas.

“Ella ya me aseguró que nunca veré un centavo. Pese a ello, estoy emocionado por ella. Saber que los niños van a estar económicamente seguros es una gran noticia”, sentenció.

