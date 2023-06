Titanic: OceanGate ha enfrentado acusaciones de deficiente calidad y seguridad desde 2018, afirma exdirector de operaciones

Un exempleado de la empresa privada OceanGate Expeditions, cuyo sumergible desapareció en un viaje al naufragio del Titanic, advirtió sobre problemas de control de calidad y seguridad, que podrían afectar a clientes desde 2018, el mismo año en que expertos en buceo alertaron sobre problemas similares en la empresa.

El exdirector de operaciones marítimas de OceanGate, David Lochridge, precisó que se dio la alarma sobre el manejo del submarino Titán por parte de la compañía, la cual transporta pasajeros a 12,500 pies bajo el agua hasta el naufragio en el fondo del Océano Atlántico, informó New York Post.

Según Lonchridge, encontró una “falta de pruebas no destructivas realizadas en el casco del Titán”, y al plantear los problemas al fundador y director ejecutivo de OceanGate, Stockton Rush, fue “injustamente despedido”, señaló una demanda de 2018.

“OceanGate le dio a Lochridge aproximadamente 10 minutos para despejar inmediatamente su escritorio y salir de las instalaciones”, señalaron los abogados de Lochridge. “Los pasajeros que pagaron no estarían al tanto, y no serían informados, de este diseño experimental, la falta de pruebas no destructivas del casco o que se estaban utilizando materiales inflamables peligrosos dentro del sumergible”.

Meses después del despido de Lochridge, la Sociedad de Tecnología Marina emitió una carta a OgeanGate, expresando una preocupación por el desarrollo de Titán y la planificación de la expedición del Titanic.

Expertos advirtieron que el submarino de OceanGate fue diseñado de manera que podría tener resultados desde menores hasta catastróficos “que tendrían graves consecuencias para todos en la industria”.

Stockton Rush es una de las cinco personas desaparecidas junto en el submarino Titán el domingo, durante el viaje al naufragio.

La labor de Lochridge era la de inspeccionar el casco de barco un año antes de que entrara en acción, pero notó varios problemas para intentar completar la tarea, y alegó que fue recibido con hostilidad y se le negó el acceso a la documentación para completar su trabajo.

Sin embargo, pese a los contratiempos, Lochridge dijo que pudo cumplir con tu tarea y describió los problemas con el barco en un informe hecho el 18 de enero de 2018.

En la reunión entre el exdirector y Rush, junto con otro mando de la empresa, fue despedido, según los informes.

Desde el domingo, la nave Titán perdió toda comunicación, y se cree que se encuentra en las remotas aguas frente a la costa canadiense de Terranova.

La operación, que ha sido descrita como “compleja”, cuenta con la participación de la Guardia Costera de Estados Unidos, así como la canadiense. Ambas agencias cuentan con la ayuda de operadores de embarcaciones privadas, así como expertos en el océano profundo.

Según el contralmirante de la Guardia Costera de Estados Unidos, John Mauger, la nave se perdió a unos 4,000 metros de profundidad.

Con información de New York Post

