Donald Trump propone imponer la pena de muerte para traficantes de drogas en Estados Unidos

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso que se impusiera la pena de muerte para los traficantes de drogas declarados como culpables durante una entrevista ofrecida al canal de noticias Fox News.

En una entrevista ofrecida a Bret Baier, Trump opinó que el sistema judicial estadounidense debe implementar castigos más severos en contra de los traficantes de drogas, incluyendo la pena de muerte, según reseñó el portal de noticias The Hill.

Curiosamente, Baier le recordó a Trump que, de implementarse este tipo de opciones, una persona que recibió un indulto presidencial por parte del ex presidente republicano hubiese muerto. Se refería a Alice Johnson, una mujer a la que Trump le dio clemencia y que luego participó en un comercial del Super Bowl en el año 2020 como parte de su campaña electoral.

Johnson fue sentenciada a cadena perpetua en el año 1996 por distribución de cocaína y de lavado de dinero. Pese a ello, su condena fue revertida en el año 2018 por Trump, quien le otorgó un indulto presidencial.

“Ella (Johnson) hubiese sido asesinada bajo tu plan”, indicó Baier, de acuerdo con The Hill. “Como una traficante de drogas”.

Ante este cuestionamiento, Trump aclaró que castigos como la pena de muerte dependerían de la severidad de los crímenes cometidos, y aseguró que, a su juicio, Johnson no hubiese cometido esos crímenes si la amenaza de la pena de muerte estuviese vigente, sugiriendo que esta condena podría servir como mecanismo de disuasión.

“Ella no lo habría hecho si hubiese pena de muerte. En otras palabras, si hubiese pena de muerte (para ese tipo de delitos), ella no hubiese estado involucrada en eso“, respondió Trump, de acuerdo con The Hill.

El tema de la seguridad ha sido una constante en el discurso político de Trump para regresar a la Casa Blanca en el año 2024.

De hecho, a principios de junio, el ex mandatario aseguró que solo le tomaría 6 meses regresar al país a como estaba antes de que el presidente Joe Biden ganara las elecciones presidenciales.

En varias ocasiones, Trump ha recalcado que “sacará a los criminales” que han entrado a Estados Unidos y a los que se ha “permitido la entrada libremente”.

