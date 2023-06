Teleoperadores de una oficina en España siguieron trabajando durante horas en la misma sala donde yacía el cadáver de una compañera

La Inspección de Trabajo de España está investigando las condiciones de trabajo de una teleoperadora que falleció mientras desempeñaba su labor en una empresa teleoperadora el pasado 13 de junio, según informa la cadena RTVE. Aunque esta actuación de oficio es habitual en estos sucesos, este caso específico ha causado polémica.

No existía protocolo para estos casos

La empleada se desplomó tras sufrir un infarto en su puesto de trabajo. Pese a activarse el protocolo de emergencia en cuanto la mujer señaló que no se encontraba bien, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Media hora después de recibir los primeros auxilios, fue declarada muerta. El cadáver permaneció cubierto en el suelo de la sala, esperando al juez. Aunque los trabajadores de los puestos adyacentes se habían levantado, los compañeros en otras partes de la sala continuaron trabajando durante al menos dos horas más. Esto ha causado una gran polémica y consternación en redes sociales: algunas fuentes afirman que la empresa habría obligado a algunos empleados a continuar con su labor, ya que lo que hacían era “un servicio esencial”, mientras otras no confirman esta versión de los hechos.

Los sindicatos CC. OO. y UGT no tienen constancia de que Konecta obligara a los empleados a continuar atendiendo llamadas. CGT, sin embargo, asegura que la compañía sí pidió a los empleados a continuar trabajando. La asociación Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía Superior de Madrid abrir una investigación sobre lo sucedido.

Condiciones laborales precarias

Según escribe el periódico El País, un portavoz de Konecta niega que “nadie se quedara obligado a trabajar junto al cadáver” y añade que la empresa se ocupa mucho de las personas que trabajan para ellos. “Se les cuida y se les valora”, continúa esta fuente, citada por El País.

Desde las organizaciones sindicales se ha exigido a la empresa elaborar “un protocolo de actuación en caso de fallecimiento en puesto de trabajo”, algo que no existía hasta ahora.

Cuáles fueron las razones por las que algunos empleados decidieron continuar con su labor y si la empresa actuó correctamente, está por verse. Sin embargo, el caso ha puesto en el foco de atención nuevamente las condiciones de trabajo en este tipo de empresas. Desde hace años empleados y sindicatos reclaman las precarias condiciones laborales, el estrés y la presión a la que se ven sometidos los teleoperadores. En 2021 la Audiencia Nacional reconoció que ir al baño es un derecho que la empresa no puede negar, algo que algunas compañías de teleoperación habían intentado.

Editado por Isabella Escobedo