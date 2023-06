Helmut Marko habla sobre el futuro del Checo Pérez: “En Austria debe lograr la calificación”

El asesor principal de la escudería Red Bull Racing de la Fórmula 1, Helmut Marko, decidió realizar unas nuevas declaraciones con las que espera lograr que el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez se vea en la obligación de tener mejores resultados para las próximas competencias del campeonato mundial a pesar de halagarlo por la posición que alcanzó recientemente en el Gran Premio de Canadá.

Helmut se ha caracterizado por ser un fuerte crítico con respecto al desempeño del piloto azteca en algunas de sus competencias y con mucha continuidad lo compara con las habilidades de su compañero, el neerlandés y actual bicampeón de la Fórmula 1, Max Verstappen.

Ahora el asesor de Red Bull decidió colocarle un importante objetivo al piloto mexicano y exigió que logre colocarse nuevamente en el podio para el Gran Premio de Austra que se disputará próximamente y así demostrar que cuenta con todas las cualidades para ser uno de los mejores corredores de todo el certamen y que los últimos resultados se tratan únicamente de una mala racha.

“En Spielberg, Checo debe por fin lograr pasar a la Q3 de la Calificación“, expresó Helmut Marko durante una entrevista ofrecida para Servus TV.

El directivo también se tomó el tiempo para defender la actuación de Checo Pérez en el Gran Premio de Canadá disputado en la ciudad de Montreal; sostuvo que no se vio beneficiado por la estrategia de la escudería ante las bebidas energéticas.

“Trató de aprovechar al máximo el domingo. Comenzó con el neumático duro, pero esa estrategia no funcionó bien porque no tuvimos temperatura en los neumáticos. Pensamos que podría recuperar más terreno con las llantas duras al principio, para que después pudiera atacar con los medios en la fase final, pero no salió, así que estoy bastante satisfecho”, destacó.

Actualmente Sergio ‘Checo’ Pérez se ubica en la segunda posición de la clasificación del Mundial de Fórmula 1 con un total de 126 puntos, quedando justo por debajo de su compañero Max Verstappen que cosecha un total de 195 unidades. El tercer lugar de la competencia es para el español Fernando Alonso con un total de 117 tantos.

