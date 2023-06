Abandonaron a una bebé afuera de salón de uñas de madrugada en Nueva York

Una bebé de 4 meses fue encontrada abandonada frente a un salón de belleza en El Bronx esta madrugada y la policía de Nueva York luego arrestó a su madre.

La bebé fue descubierta sola durmiendo en un coche alrededor de las 5:50 a.m. del viernes en las afueras de “Judy’s Nails” en 2483 Eastchester Road, cerca de Mace Avenue en Pelham Gardens, dijo la policía. El establecimiento se encontraba cerrado.

No estaba herida, pero requirió “observación” después de que fuese encontrada, dijeron las autoridades. No está claro si la llevaron a un hospital. Su madre de 41 años fue detenida aproximadamente una hora después en un lugar no divulgado.

Los cargos en su contra estaban pendientes y su nombre no fue divulgado, indicó New York Post. Se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Varios niños murieron en los últimos meses en NYC víctimas de supuestos abusos por parte de sus padres. Si usted es víctima o sospecha que alguien algún está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

