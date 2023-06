Adamari López revela qué es lo que busca en un hombre

El 27 de mayo de 2021 fue el día en que Adamari López anunció al mundo su separación de Toni Costa, el hombre con el que por años compartió su vida y con el que tuvo a su hija Alaïa. Desde entonces, la presentadora boricua que hace poco terminó su etapa en Telemundo ha estado soltera.

En una entrevista reciente que ha dado a ‘People en español’ López habló sobre su vida sentimental y más específicamente sobre lo que busca en un hombre en este momento de su vida, pero no antes sin dejar en claro sus prioridades.

“De momento estoy enfocada en mí y en seguir conociéndome y redescubriéndome como mujer, especialmente aprender de lo vivido… No busco nada en particular, pero si llegara alguien, quisiera que esté en armonía con la vida que estoy viviendo y disfrutando”, dijo a la famosa publicación.

Su hija Alaïa es su principal prioridad. Con ella, desde que salió de manera inesperada de Telemundo hace unos meses, ha compartido muchas aventuras más que suele mostrar a sus miles de seguidores en las redes sociales.

“Veo la belleza a través de los ojos de mi adorada hija y como día a día a través de su sonrisa y nuestro tiempo de calidad juntas podemos disfrutar”, expresó López.

Asimismo, López compartió que su pequeña es su más grande bendición y su mayor fuente de alegría. “Es mi motivación y motor para todo lo que hago. Me impulsa a seguir adelante y es mi gran compañera”, dijo la presentadora de televisión.

Adamari López: agradecida con la vida

Todas las circunstancias que Adamari López ha tenido que atravesar en su vida han sumado para su aprendizaje, evolución y crecimiento: le ha permitido conocerse mucho más y lo agradece.

“Estoy muy agradecida de todo lo que me ha tocado vivir, pues es lo que me ha ayudado a abrir los ojos y entender lo que no quiero ni debo permitir”, concluyó la boricua.

