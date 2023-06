Adamari López sorprendió a su hija Alaïa con una experiencia única con delfines

Las sorpresas de verano han comenzado para Alaïa, la hija de Adamari López y Toni Costa. La ex presentadora de ‘Hoy Día’ en Telemundo ha iniciado esta temporada del año por todo lo alto.

La boricua llevó a Alaïa a nadar con delfines y a la joven se le ve muy feliz tras experimentar esta nueva vivencia junto a su madre, la cual también compartieron con Carlitos Perez-Ruiz, gran amigo de López.

“Comenzaron las sorpresas del verano para mi princesa @alaia! Qué rico se siente poder verte disfrutar cada una de ellas”, expresó la presentadora a través de su perfil de Instagram.

A través de su Instagram la vemos muy activa en el día a día. Aunque ya no está cada mañana acompañándose a los televidentes desde ‘Hoy Día’, ni ningún otro espacio por los momentos, ella se mantiene en constante comunicación con sus fanáticos por esta vía.

La presentadora de televisión recientemente conversó con ‘People en español’ acerca de sus próximos pasos profesionales y este momento que actualmente vive.

“En este momento he aprendido a vivir un día a la vez, pero ciertamente me encuentro abierta a las oportunidades que puedan seguir significando un reto y sumen a mi evolución profesional… Todo lo que me pueda mantener cerca del público a quien tanto quiero y agradezco, siempre será bienvenido”, dijo la boricua en exclusiva a esa revista.

Además, expresó lo importante que es para ella mantener a salud en todos los espacios de su vida, por lo que está enfocada en varias actividades que le permiten lograrlo. “Siempre he sido muy creyente y tengo una comunicación diaria con Dios, además de que disfruto ir semanalmente a la iglesia. Sigo enfocada en vivir un estilo de vida saludable y de mantener mi alimentación sana y ejercicios como prioridad en todo lo que hago”.

