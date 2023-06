Gobierno de Turquía reitera sus requisitos para que Suecia forme parte de la OTAN

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, indicó este domingo que hasta que Suecia no decida prohibir las protestas de simpatizantes del proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en su territorio, no tendrán el visto bueno para que formen parte de la Organización de Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El presidente, Recep Tayyip Erdogan, diluyó durante este mes las expectativas de que Turquía pueda ratificar el ingreso de Suecia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) antes de la próxima cumbre de la Alianza en julio, al exigir que los suecos debe cumplir con su deber.

La principal razón es que todavía Turquía no han aceptado la inclusión de Suecia a la OTAN es que han criticado a menudo que Estocolmo permita manifestaciones de simpatizantes del proscrito Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda de Turquía, considerada organización terrorista para el gobierno de turco.

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía / Foto: EFE

Ahora, este domingo, Erdogan señaló a Stoltenberg en una llamada telefónica que Turquía tiene una actitud constructiva, pero que Suecia debe cambiar sus leyes antiterroristas para satisfacer las demandas de su gobierno, que son insignificantes mientras los partidarios del PKK continúen manifestándose de forma libre en el país que pretende formar parte de la Alianza.

Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK) es considerado una organización terrorista por Turquía, Suecia y la Unión Europea. Además, los turcos consideran que las milicias kurdosirias YPG son una mera filial del PKK, aunque la Unión Europea no opina igual.

La semana pasada, el vocero del gobierno de Erdogan, Ömer Çelik, que pese a los avances que han tenido con Suecia en relación con las diferencias sobre el Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK). Sin embargo, esos esfuerzos de los suecos no han sido suficientes. “Suecia ha dado varios pasos. Han aprobado leyes, intentan mostrar su voluntad (…) Pero presentar estas leyes no es suficiente. Hay que aplicarlas con fuerza. Porque o bien la Judicatura no las aplica con suficiente rigor“, dijo el vocero.

