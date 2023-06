Rosalía presumió sus voluptuosos atributos tras su paso por Italia

La cantante Rosalía este fin de semana sorprendió a más de 25 millones de seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita, debido a que compartió una nueva galería de fotos donde muestra parte de su paso por Italia, tras una presentación que realizó para complacer a sus fanáticos con sus mejores éxitos musicales.

La prometida de Rauw Alejandro lució su cabello suelto con algunas ondas, mientras su camiseta con un dibujo donde presumía el tamaño de sus voluptuosos pechos, una falda negra y unos tacones, mientras que alardeó el vestuario que decidió usar en el concierto. Sin embargo, no sería lo único porque también mostró todo lo que comió.

“Una motomami come pasta italiana”, “Nena te gustaron los churros”, “Gracias reina, gracias por dedicarme la canción, llevaré este momento en mi corazón”, “Yo también fui ahí y comí las mismas pastas”, “Amore, ¿Todavía no has entendido que tienes que venir a comer este calcio?“, “¿Qué marca es esa camiseta que lleva puesta? Lo necesito”, “No muestres si no va a compartir”, “Mi novia”, “Del renacimiento soy una escultura”, “Esas son cerezas. Confirmamos que eres millonaria”, “Rosalía, la mejor sin duda”, fueron algunas reacciones que se registraron en el post.

