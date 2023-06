Clarissa Molina aparece con el pelo largo y desborda su sensualidad en un vestidito azul

Clarissa Molina enciende las redes sociales a aparecer con el pelo largo desde el estudio de ‘El Gordo y La Flaca’. Este nuevo look con el que aparece destaca junto al largo vestido azul que lució y que resalta sus curvas.

Este nuevo peinado trajo consigo una ola de comentarios de quienes afirman que le luce muy bien su pelo de esa manera.

“Bellaaaaaaa ese pelo largo te queda súper”, “Una Barbie con ese pelo”, “Tu pelo que bella”, “Tan bella. Ese pelo está🔥🔥”Esas extensiones te quedan preciosas” y “Ese cabello largo te queda perfecto. Una Barbie humana” le dijeron.

La joven presentadora y actriz dominica recientemente regresó al programa de Univision tras estar unos días ausente debido a que se encontraba en República Dominicana grabando una nueva película.

Cuando las grabaciones de este largometraje terminaron Clarissa Molina se despidió con mucha emotividad de ese proyecto que próximamente veremos en pantallas.

“Cuando vean esta película, entenderán por qué hoy me fui triste de RD. Uno de los regalos más lindos que la vida me ha dado, fue cada una de las personas que fueron parte de este rodaje. Qué chulo encontrar gente en la misma vibración, corazones nobles y una energía tan linda llena de felicidad a pesar de todas las horas de rodaje. Gracias papá Dios”, dijo al mostrar una galería fotográfica de lo que fue este viaje que sigue sumando a su trayectoria profesional como actriz.

Otro nuevo reto profesional legará para la dominicana con los Premios Juventud 2023, donde tuvo el honor de presentar a los nominados en la categoría ‘Mi Favorite Trendsetter’. Mostrando diferentes oufits y luego luciendo un traje de falda y camisa brillante fue que lo hizo.

Tocará esperar hasta la noche de premiación para seguir viendo cómo deslumbra la conductora y qué atuendo lucirá en este evento que celebra a los latinos. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

